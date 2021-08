Ce pensie are Jean Paler. Ce dezvăluire a făcut actorul, după o carieră de 43 de ani

În cadrul unei emisiuni de televiziune, actorul Jean Paler a mărturisit ce pensie încasează lunar. În presă, de-a lungul timpului, s-a vehiculat faptul că acesta ar încasa peste 1000 de lei în fiecare lună, însă adevărul este cu totul altul. Jean Paler a mărturisit câți bani primește după 43 de ani de carieră.

Actorul Jean Paler a mărturisit în cadrul unei emisiuni de televiziune câți bani primește lunar, după o carieră de 43 de ani. Bărbatul, îndrăgit de extrem de mulți români, a mărturisit faptul că primește o pensie lunară de 840 de lei, și nu peste 1000 de lei, așa cum s-a vehiculat în presă de-a lungul timpului.

„După 43 de ani de carieră, 840 de lei. Reușesc să-mi cumpăr cam trei sferturi din medicamentele de care am nevoie și fără de care nu pot să trăiesc. Am fugit de la București, am pendulat între teatrele de revistă și am stat în București aproape 50 de ani”, a declarat Jean Paler, într-o emisiune televizată.

Jean Paler, lovit și înjurat în spital

Actorul Jean Paler a trecut prin clipe greu de imaginat, într-o instituție care se presupune că trebuia să fie îngrijit. Actorul a vorbit despre tratamentul inuman de care a avut parte într-un spital. A fost înjurat, lovit, ignorat și lăsat să înghețe de frig. Jean Paler a mărturisit, într-un interviu pentru Fanatik.ro, chinurile prin care a trecut.

„Într-o încăpere cu 6-8 paturi eram singur, wc-ul însemna un scaun care era tăiat pe mijloc și era în el o găleată, era ca în evul mediu. Și la pușcărie era mai bine, mâncarea era sub orice critică, un pușcăriaș o duce mult mai bine decât un bolnav. Are mai mult de câștigat un pușcăriaș, niciun pic de căldură, după 4 zile am făcut rost de a doua pătură, cu chiu cu vai, cu rugăminți, scandal și ceartă. Am stat îmbrăcat cu două rânduri de pijama pe mine, cu o pătură care era dinainte să ajungă Ceaușescu președinte, cu greu m-am lipit cu a doua pătură. Așa m-au ținut la izolare zile întregi, nu am vorbit cu nimeni. A venit o doctoriță împăiată și umflată care vorbea cu mine din tocul ușii, nu intra la mine, în așa zisul salon. Stătea pe la ușă, după hol, și de acolo vorbea cu mine. Mi-au făcut 5 teste și au ieșit toate neconcludente”, a mărturisit el.

