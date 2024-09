Ce pensie are Theodor Stolojan după recalculare. A primit în plus un salariu + mii de euro de la Banca Mondială

Recalcularea pensiilor a adus venituri cu mult mai mari pentru unii pensionari, iar printre aceștia se numără și Theodor Stolojan. Acesta se înscrie în categoria pensionarilor norocoși și s-a ales cu aproape un salariu în plus la pensie. Mai mult, pe lângă pensia de la statul român, acesta încasează și alte două pensii. Cu cât i-a crescut pensia lui Theodor Stolojan și cât bagă acesta lunar în buzunare?

După recalcularea pensiilor, oficialii au anunțat o creștere medie de pensie de 40%. Iar Theodor Stolojan se numără printre pensionarii norocoși, care a beneficiat de o creștere substanțială. De asemenea, trebuie menționat că acesta mai beneficiază de alte două surse de venit după mandatele de europarlamentar și economist la Banca Mondială.

Theodor Stolojan a avut de două ori funcția de prim-ministru al României, a fost președintele PNL, europarlamentar, dar și fost economist și senior economist la Banca Mondială. Ei bine, toate aceste funcții l-au făcut acum să se bucure de un venit substanțial, de peste 25.000 de lei.

Mai exact, în ceea ce privește pensia încasată de la statul român, Theodor Stolojan a beneficiat recent de o creștere considerabilă. Înainte de recalculare, pensia acestuia era de 6.000 de lei, iar după a ajuns la suma de 9.700 de lei.

„Am trei pensii. Am pensie bazată pe contributivitate din România, care a ajuns acum în urma recalculării la 9.700 lei. Aveam 6.000 și ceva înainte de recalculare. Deci 18 ani de zile de pe contributivitate eu am fost păgubit tot timpul. Am o pensie de la Banca Mondială, care e o pensie cum e pilonul doi de pensii private în România”, a declarat Theodor Stolojan, potrivit digi24.ro.