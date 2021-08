Ce pensie încasează lunar Rică Răducanu. Fostul portar are 50 de ani de carieră în industria fotbalului

Rică Răducanu a ajuns la onorabila vârstă de 75 de ani, având o carieră de mai bine de 50 de ani în industria fotbalului. Fostul portar al echipei Rapid a vorbit, în cadrul unui interviu, despre pensia pe care o primește în prezent, după atâția ani de muncă! De asemenea, a vorbit și despre problemele de sănătate pe care le întâmpină.

De asemenea, Rică Răducanu mărturisește că are și probleme de sănătate. Fostul portar acuză dureri de oase și la nivelul genunchilor. Fostul portar a mai spus că, pentru a-și rotunji veniturile, a mai întreprins diferite activități.

„Sunt supărat că după 50 de ani de muncă am 1.800 de lei pensie pe lună. M-am bucurat în tinerețe că nu trebuia să merg la serviciu, ci pe stadion, să joc fotbal cu ceilalți colegi de echipă și uite așa mi-a trecut tot timpul ăsta. Nici eu nu mai sunt ce am fost, am ajuns un pinguin! Mă dor toate oasele chiar și genunchii. Înainte mai făceam sport, mai mergeam la câte o saună acum nimic. Mie îmi place altfel, să merg, să văd lumea asta, așa am fost o viață întreagă. Acum s-au schimbat vremurile, nu mai este ce a fost. Înainte mai aveam și câte o gagică, acum nimic”, a povestit acesta pentru playsport.ro.

El și soția lui au fost infectați cu noul coronavirus

Dacă Rică Răducanu a fost mai puțin afectat de virusul chinezesc, nu se poate spune același lucru despre soția sa. Aceasta a fost internată în spital, în stare gravă, pe secția de Terapie Intensivă, la începutul anului.

„De la început am fost mai bine ca nevastă-mea. Eu nu am avut prea multe probleme. Ea a avut rău, dureri de mușchi, de oase…Ea are și probleme la rinichi, e mai bolnăvioară. Ea nu poate să stea fără…îi mai face pe partea asta cu oxigen. Încă nu e bine. (…) Nu pot s-o aduc acasă. Acolo o îngrijește. E nenorocire mare”, a spus Rică Răducanu pentru Antena Stars la momentul respectiv.

