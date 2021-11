Ce pensii încasează Cristina Deleanu și Eugen Cristea. Din ce îşi câştigă existenţa cei doi actori în prezent

Cristina Deleanu și Eugen Cristea formează unul dintre cele mai longevive cupluri atât de scenă cât şi în viaţa privată. Din nefericire, activitatea lor profesională, ca şi în cazul altor actori din România a fost întreruptă din cauza pandemiei de COVID-19. În cadrul unei emisiuni TV, cei doi au făcut dezvăluiri şi au povestit cum reuşesc să se întreţină în prezent.

Cristina Deleanu și Eugen Cristea sunt fără doar şi poate doi dintre cei mai îndrăgiți actori din România. În acelaşi timp, aceştia formează un cuplu extrem de iubit şi în viaţa reală, iar de-a lungul timpului au fost un adevărat exemplu pentru tinerii de la noi din ţară.

Invitați în cadrul emisiunii Showbiz Report, cei doi au făcut mărturisiri despre viața lor din prezent și au povestit cum reuşesc să se întreţină în prezent. Aceştia au vorbit şi despre pensiile pe care le încasează după mulţi ani de muncă.

„Ne-am montat amândoi și facem în continuare o serie de lucruri, care sperăm să îi bucure și pe spectatorii și cititorii. Este adevărat că majoritatea artiștilor și-au căutat activități din care să câștige bani. Orice om normal trebuie sa își găsească niște activități ca să reziste unor perioade mai complicate. Noi poate chiar suntem în avantaj, pentru că avem o modalitate de a fi, de a exista, mai variată, în sensul că ne place să citim, să scriem, să ne uităm la filme”, au declarant cei doi soți la Antena Stars.

„Nu avem mașină, nu avem vilă, nu avem piscină”

În acelaşi timp, îndrăgiţii actori au vorbit şi despre sumele pe care le încasează de la stat. Deşi nu au averi, Eugen Cristea mărturiseşte că sunt împăcaţi şi fericiţi cu viaţa pe care o trăiesc.

„Pe de altă parte, noi suntem pensionari și asta cu sau fără voia noastră, ne face să nu fim tot timpul pe scenă. Noi ne facem de lucru și am jucat în continuare, în particular sau oficial, am făcut-o și este nevoie de asta, să te exprimi, să exiști, să spui ceea ce știi mai bine sau mai rău. Nu ne spunem pensia, dar suntem niște oameni destul se echilibrați din acest punct de vedere. Nu avem mașină, nu avem vilă, nu avem piscină, nu avem pretenții, astfel că, cheltuielile noastre sunt foarte reduse. Lucrurile la noi au stat puțin diferit, datorită unor legi care au apărut înainte și de care beneficiem. Pensiile noastre depășesc 2000 de lei”, au mai spus spre final cei doi.

Sursă foto: Arhivă Cancan