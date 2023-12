Ce plăceri ascunse are miliardarul Daniel Dines în afară de femeile frumoase. Șeful UiPath a recunoscut ce adoră să facă

Daniel Dines (51 de ani) a mărturisit, în cadrul unui interviu, care sunt plăcerile sale, în afară de femeile frumoase. Șeful UiPath a recunoscut, cu sufletul deschis, că a avut parte de importante lecții de viață în ultimele trei decenii. A pornit de jos și a reușit să creeze un „imperiu”, iar acum se bucură de succes. Dar drumul nu a fost ușor. De altfel, chiar dacă este șeful unei companii cotate la peste 20 de miliarde de dolari pe piață, având responsabilități uriașe, nu uită să se bucure de viață și de micile plăceri. Vezi mai jos detaliile.

Daniel Dines, în vârstă de 51 de ani, se află, acum, în centrul atenției, după ce CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, că miliardarul și-a părăsit soția pentru Iuliana Doroftei, câștigătoarea Bravo, ai Stil! – detaliile se regăsesc AICI!

Pe lângă înclinația pe care o are către femeile frumoase și puternice, Daniel Dines are și mici plăceri care îi fac, de altfel, viața mai frumoasă. Iar despre acest aspect a vorbit în cadrul unui interviu. Șeful UiPath nu doar că are o perspectivă diferită asupra banilor, ci și asupra vieții. Se bucură de lucrurile „mărunte”, cum ar fi mâncărurile delicioase sau un pahar de tărie. De altfel, când vine vorba despre vestimentație, preferă să îmbrace tricouri sport, și nu haine scumpe.

„Am descoperit că cele mai bune lucruri pe care le poți cumpăra în această lume nu sunt bunurile. Este mentoratul și sfaturile unor oameni mari. (…) Îmi place mâncarea bună și să beau un vin bun sau whisky”, le mărturisea miliardarul jurnaliștilor.

Citește și TOATE DRUMURILE DUC LA AMANTĂ! MILIARDARUL DANIEL DINES A ÎNCONJURAT PLANETA DE DOUĂ ORI ȘI JUMĂTATE CU PRIVAT-JET-UL DE 70 MIL. $

Daniel Dines a pornit de jos

Pe lângă toate aceste aspecte, miliardarul de 51 de ani a vorbit și despre faptul că ar dori să doneze o mare parte din avere. De altfel, a și înființat o fundație menită să vină în ajutorul copiilor defavorizați din România. Fondatorul UiPath, companie de tehnologie cotată la zeci de miliarde de dolari pe piață, a dezvăluit cum au fost începuturile sale în această direcție și cum a reușit firma să capete popularitate. În 2000 a părăsit România și s-a mutat în Seattle. Acolo, lucrase la Microsoft. După 5 ani petrecuți în SUA, s-a întors în țara natală, având planuri mari. A pus bazele unei firme care, deși la început a avut o creștere lentă, acum se află în top pe piață.

Inițial, firma nu a avut numele UiPath, ci DeskOver. Abia în anul 2012, compania a început să capete popularitate și să înregistreze o creștere. Denumirea companiei a fost schimbată în 2015. Apoi, a primit o rundă de finanțare în valoare de 1,6 milioane de dolari.

,,Mereu am avut o tehnologie bună și știam asta. După 10 ani fără noroc am dat peste cel mai mare noroc din lume. S-a simțit ca atunci când zbori pe spatele unui unicorn”, spunea miliardarul pentru sifted.eu.

Vezi și S-A RUPT LANȚUL DE IUBIRE DINTRE DINES ȘI AMANTA GRAVIDĂ? IULIANA DOROFTEI A ATERIZAT ÎN ROMÂNIA, DAR MILIARDARUL I-A ÎNTORS SPATELE

Vezi și MILIARDARUL DANIEL DINES, “PULVERIZAT” DUPĂ CE ȘI-A PĂRĂSIT SOȚIA ȘI S-A COMBINAT CU IULIANA DOROFTEI “UN BĂRBAT DEȘTEPT ARE AMANTĂ, DAR NU-ȘI LASĂ NEVASTA”