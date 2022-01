Ce planuri are Ana Baniciu în 2022? Artista vrea să îşi deschidă o afacere

Ana Baniciu se poate considera o femeie împlinită. Pe plan profesional lucrurile merg aşa cum aceasta îşi doreşte, iar de aproape doi ani, trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de bărbatul cu care urmează să ajungă în faţa altarului. În cadrul unui interviu recent, blondina a dezvăluit din ce reuşeşte să se întreţină, dar şi ce investiţii are de gând să facă în viitor.

La cei 28 de ani, Ana Baniciu a reuşit să realizeze foarte multe lucruri în ceea ce priveşte cariera, dar şi pe partea sentimentală. S-a făcut remarcată după ce a apărut în producția LALA Band, formaţia care a făcut furori în urmă cu câţiva ani, dar şi în serialul „Pariu cu viața”.

Aceasta a reuşit să câştige „Asia Express” alături de buna sa prietenă Raluka, iar pentru o perioadă mai lungă de timp a fost implicată într-o afacere cu haine.

Invitată recent în podcastul lui Radu Țibulcă, blondina a dezvăluit ce îşi doreşte să facă în viitor.

„Eu o să mai fac business, dar nu cu haine. Mi-am dat seama că este un business foarte greu de făcut în România, adică ori pornești măreț cu sute de mii de euro și faci spectacol, ori pornești decent, dar decent rămâi. E o piață care e atât de plină de haine mișto și de ieftine încât de ce să mai faci asta. Am învățat ce e, ce implică și nu mi-a plăcut. În schimb, m-aș băga în real-estate. Mă gândesc foarte serios să investesc niște bani în asta. Îmi place foarte mult, nu este neapărat sigur. Vreau să investesc în continuare, așa cum fac de 20 de ani, în mine”, a explicat vedeta.

„Din influencering, se fac bani frumoși”

Întrebată din ce îşi câştigă acum banii, Ana Baniciu a răspuns cât se poate de sincer. Contractele de imagine îi aduc venituri substanţiale.

„S-au adunat niște bani în ultima vreme. O să fiu foarte sinceră. Bani din influencering, se fac bani frumoși. Adică e greu să faci influencering de calitate, din punctul meu de vedere. Adică poți să faci… dar eu nu vreau să influențez oamenii să cumpere un produs care e de căcat. (…) Eu nu mă bag în lucruri în care nu cred. Am făcut greșeala să mă bag și mi-a părut rău după aia și am zis că nu se va mai întâmpla. Vreau să testez lucrurile, vreau să fiu sinceră față de oameni, nu vreau să îi mint. (…) Am zis că prefer să stau lefter, dar să fiu deschisă, să zic că nu sunt de acord cu produsul respectiv. (…)

Sunt campanii la care îmi place atât de mult să lucrez pentru că realmente sunt niște idei cool, niște idei în care mă regăsesc. Și îmi plac. Și agențiile trebuie să facă chestia asta. În vară, eu am avut o campanie cu bere. Să știti că femeile beau multă bere, eu știu unele care beau mai multă bere decât iubiții lor. Am avut un eveniment de lansare a campaniei, m-am simțit atât de bine cu oamenii ăia. Îmi place când oamenii în campanie te lasă liber”, a povestit ea.

