Ce poreclă are Romică Țociu. Colegii i-au spus așa: „Nu puteam să stau locului”

Romică Țociu este în atenția publicului de mulți ani. Acesta își face bine meseria, iar de fiecare dată când urcă pe scenă reușește să își facă publicul să zâmbească. Este mereu vesel, mereu energic și nu poate să stea prea mult pe loc, iar aceste „calități” chiar i-au adus o poreclă bine meritată în adolescență. Cum i se spunea actorului în vremea tinereții?

Pe Romică Țociu îl știe toată lumea, însă puțini sunt cei care știu că acesta nu este numele său adevărat. Se pare că numele din buletin al actorului este, de fapt, Constantin Romeo Toma Țociu. Romică Țociu este numele de scenă, pe care l-a căpătat după anii 1980, pe vremea când lucra la brigada artistică.

Romică Țociu este numele de scenă, dar în perioadă adolescenței actorul era cunoscut după o altă poreclă. Se pare că din cauza energiei debordante pe care actorul o avea colegii l-au poreclit „Musca Țețe”.

„Nu prea am avut porecle, îmi amintesc că prin clasa a 8-a au început colegii să îmi spună Musca Țețe pentru că eram la fel ca acum, nu puteam să stau locului și eram peste tot, zum-zum.

Romică am fost botezat pe vremea când lucram la brigada artistică, prin 80 și ceva. Atunci, toată lumea îmi spunea Toni, de la Toma. Prietenii mei nu mi-au spus niciodată Romeo, Romică sau Costică. În momentul în care s-au împărțit rolurile și am fost întrebat cum mă cheamă, regizorului nu i-a plăcut Toni, i se părea că Romică de la Romeo era mai potrivit. Până atunci, eu am căutat un nume care să meargă cu Țociu, dar nu am găsit. De atunci, așa am rămas, Romică Țociu”, a declarat Romică Țociu, potrivit viva.ro.

Romică Tociu, un adolescent rebel

Pe vreme când era „Musca Țete”, Romică Țociu era un adolescent rebel. Încă de atunci iubea petrecerile și aproape că nu trece zi fără una. Așa cum era de așteptat, Romică Țociu era de fiecare dată gazda. Acesta profita de faptul că părinții săi îl lăsau sigur acasă și imediat cum aceștia ieșeau pe ușă se dădea drumul la petrecere. Printr-un semnal secret, Romică Țociu își anunța prietenii că „terenul este liber”, iar distracția începea.

„Da, eram sufletul petrecerii, dar asta și pentru că majoritatea petrecerilor se făceau la mine. Asta se întâmpla pentru că eram singurul din cartier ai cărui părinți lucrau în aceeași tură. Petrecerea putea să înceapă la 8 dimineața și se termina la ora 15, pentru că părinții mei veneau înapoi acasă la 16.30-17.00. Aveam un semnal pentru prietenii mei, ei stăteau toți după bloc și, când vedeau de trei ori lumina aprinzându-se şi stingându-se, însemna că pot veni.

Problema era că eu aveam același traseu cu mama către școală, şi aici intervenea un mic artificiu – plecam împreună şi eu ba uitam un caiet, ba mă durea burta, ba mi se făcea rău şi mă întorceam acasă. Alteori mergeam chiar mai departe și coboram la stația unde trebuia să mă vadă mama coborât și apoi luam o altă mașină și mă întorceam jumătate de oră înapoi. Ce să mai, eram disperat după petreceri”, a mai spus Romică Țociu.

