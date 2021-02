Irinel, un bărbat de 33 de ani din Iași și-a pus capăt zilelor în direct, pe Facebook! Internauți au rămas uluiți atunci când au văzut imaginile cu tânărul care a pus mâna pe o funie, a legat-o de o grindă şi s-a sinucis. Unii dintre ei au sunat imediat la proprietarul stânei unde lucre Irinel și au anunțat ce s-a întâmplat. Bărbatul s-a deplasat la faţa locului şi i-a tăiat funia, dar era prea târziu, scrie bzi.ro.

Irinel, în vârstă de 33 de ani, avea o fetiță în vârstă de 6 ani. Mama fetiței ar fi abandonat-o la Protecția Copilului Iași în anul 2017. În momentul judecării, bărbatul și-a dat acceptul ca fetița să fie dată spre adopție. În urma deciziei sale a simțit mari remușcări și așa ar fi hotărât să își pună capăt zilelor, în direct pe Facebook. (CITEȘTE ȘI: UN MEDIC DIN PRIMA LINIE S-A SINUCIS! ERA IMPLICAT ÎN CAMPANIA DE VACCINARE)

Ce probleme avea tânărul din Iași care s-a sinucis în direct pe Facebook

Mama fetei se află în Marea Britanie și a fost contactată pentru a putea începe procesul de adopție al copilului. „Copilul a fost născut în 2015 şi a fost abandonată de mama la vârsta de 2 ani, în anul 2017. A fost pusă în sistem în asistență maternală. Mama a plecat în străinătate, iar înainte a adus-o şi a spus că nu o mai poate ţine. Părinţii nu erau căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut de tată. Cam odată pe an, tatăl şi-a vizitat copilul, mama însă nu a mai fost găsită. Pe 28 ianuarie 2021 a avut loc procesul în vederea adopţiei, unde tatăl a semnat consimțământul pentru adopţie. Mai urma un proces peste consimțământul mamei. Tatăl mai are o soră, în satul Hălăuceşti, care de asemenea a semnat consimțământul pentru adopţie”, a declarat Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt DGASPC Iaşi.

Toți cei care l-au cunoscut pe Irinel au numai cuvinte bune despre el. „El era un elev destul de introvertit, care provenea dintr-o familie chinuită… După ce i-au murit părinții, Irinel a stat la casa de copii. Îmi aduc aminte că a fost un elev cuminte, plin de bun simț, și-a văzut de treaba lui! În orice caz, vestea a venit ca un adevărat șoc pentru comunitate, chiar dacă el e plecat de mult timp din Hălăucești. Se vorbește că ar fi intrat într-o despresie după ce s-a despărțit de soție și ar fi rămas și fără nevastă, și fără copil. Dumnezeu să îl odihnească!”, a declarat Petru Burbulea, primarul din Hălăucești. (NU RATA: FAMILIA STELLEI TENNANT CONFIRMĂ, MODELUL BRITANIC S-A SINUCIS: „A SIMȚIT CĂ E INCAPABILĂ SĂ CONTINUE”)

„Am mers la fermă și am vorbit cu el. Era agitat… Mi-a spus că a pierdut tot și că nu mai are nimic! El a avut un proces joi și judecătoarea i-a spus că nu mai are dreptul să își viziteze copilul. Asta l-a afectat mult de tot! Am vorbit cu el despre asta, dar… degeaba! M-a sunat sora lui și mi-a spus să mă duc repede la fermă. Când am ajuns, nu mai respira! Am sunat la Salvare, iar în timp ce eram cu cei de acolo la telefon, i-am făcut resuscitare. Nu și-a revenit nici după ce a ajuns Salvarea”, a spus proprietarul fermei din comuna Ion Neculce, unde a avut loc tragedia.