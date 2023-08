Ce probleme de femeie căsătorită are Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil a fost sinceră. „Am zis că nu mă las”

Gabriela Prisăcariu este soția cu acte în regulă a lui Dani Oțil, ”funcție” ce pare să vină și cu anumite sacrificii. Cu ce probleme se confruntă soția matinalului de la Antena 1, dar și care este motivul pentru care a mărturisit că nu este într-o formă tocmai bună.

La finalul lunii iulie, Dani Oțil și Gbriela Prisăcariu s-au căsătorit religios, eveniment ce nu avea cum să treacă neobservat, mai ales că momentul a fost marcat de o încărcătură emoțională uriașă.

La o lună distanță, când apele s-au mai liniștit, soția matinalului a mărturisit că toată agitația din ultima perioadă i-a cam dat bătăi de cap. Deși este mamă de 2 ani, Gabriela Prisăcariu a reușit să păstreze un echilibru în viața ei, să aibă în continuare grijă de propriul corp și să nu se neglijeze nicio clipă, însă au existat și momente în care efectiv nu a putut să-și gestioneze timpul. Într-un puseu de sinceritate, soția prezentatorului de la Antena 1 le-a mărturisit fanilor de pe Instagram faptul că abia acum, la finalul verii, a reușit să se mobilizeze și să ajungă din nou în sala de fitness. Pentru că da, vara aceasta a chiulit de la toate orele de sport.

”Greu! Cu greu m-am mobilizat ca de astăzi să încep sala pentru că vara asta nu am fost nici măcar o zi la sală. Nu sunt în cea mai bună formă, mă încearcă și o răceală, dar am zis că nu mă las, astăzi merg la sală. Gata, sunt gata de sală!”, a spus Gabriela Prisăcariu, pe contul personal de Instagram.

Gabriela Prisăcariu: ”Am fost luată pe sus”

Nunta Gabrielei Prisăcariu și a lui Dani Oțil a decurs conform planurilor. În data de 30 iulie 2023, au avut loc atât ceremonia religioasă, cât și petrecerea de nuntă, evenimente ce au depășit cu mult așteptărilor celor doi soți. Au fost momente emoționante și trăiri pe care nu le-au mai experimentat până acum, alături fiind și fiul lor Tiago. În cadrul unui interviu, soția prezentatorului de la Antena 1 a declarat faptul că și-ar fi dorit să se bucure mai mult de nuntă.

„Toată nunta! Mi se pare că am clipit și s-a terminat, mi-aș fi dorit să mă distrez mai mult, să dansez mai mult, să mănânc, căci nu am apucat. În special, mi-a plăcut faptul că l-am avut pe Tiago alături de mine. Nu am vrut să respectăm nicio tradiție. Am fost furată, luată pe sus, deși am zis că nu pot să lipsesc de la nunta mea, chiar nu îmi doresc. Am fost luată pe sus și am aruncat buchetul, asta a fost singura tradiție”, a spus Gabriela Prisăcariu, pentru Ego.ro.

După o perioadă atât de încărcată, cei doi soți împreună cu fiul lor au plecat în luna de miere. Grecia a fost destinația unde Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au petrecut prima vacanță în calitate de soț și soție cu acte în regulă.

„Deci, pe vremuri, când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi. Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață, dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a mai spus Gabriela.