Ce promisiuni i-a făcut Ilie Năstase soției sale la Mormântul Sfânt al lui Arsenie Boca: ”Până acum a fost cuminte”

Ilie și Ioana Năstase au mai dat o șansă poveștii lor de dragoste. Fostul mare tenismen i-a făcut niște promisiuni soției sale, iar relația lor pare să fie mai sudată ca oricând.

În urmă cu câteva luni, Ilie Năstase ar fi agresat-o pe Ioana. Bruneta a apelat la ajutorul autorităților pentru a scăpa de furia soțului ei și mărturisea la vremea respectivă că va divorța de el. Timpul a trecut, însă, iar Ioana l-a iertat într-un final pe fostul mare tenismen pentru ieșirea sa violentă.

Ilie Năstase și-a cerut iertare în fiecare zi și a avut un comportament ireproșabil față de soția lui. Motiv pentru care bruneta a decis să mai ofere o șansă poveștii lor de dragoste. Recent, cei doi au fost la Mormântul Sfânt al lui Arsenie Boca, prilej cu ocazia căruia și-au făcut promisiuni reciproc. Ca să îi demonstreze soției sale că nu îi va mai greși și că vrea să-i fie alături până la adânci bătrâneți, Ilie Năstase a renunțat la obiceiurile nocive din viața lui. (CITEȘTE ȘI: GESTUL FĂCUT DE ILIE NĂSTASE LA PLECAREA DE LA CUNUNIA SIMONEI HALEP. A SCOS BANII DIN BUZUNAR ȘI…)

”Dorința lui este să rămân alături de el până la sfârșit. Dacă nu ar fi iertarea și uitarea, nu știu, pentru mine este foarte important să iert anumite lucruri, să pot merge mai departe. A făcut câteva schimbări, în bine. A avut libertate din partea mea întodeauna, doar că îl simțeam. Mai avea anumite chestii, de respect. Nu a mai ieșit în cluburi, nu…și eu i-am spus că dacă asta își dorește, să meargă, să facă ce vrea el, ce îi place lui. Până acum a fost cuminte, nu am simțit nimic care să mă deranjeze”, a declarat Ioana Simion la Antena Stars.

Ilie și Ioana Năstase, prezenți la nunta Simonei Halep

Ilie și Ioana Năstaseau fost prezenți la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Fostul mare tenismen a optat pentru o uniformă albă, de general, iar soția lui a îmbrăcat o rochie roșie ca focul, scurtă, care i-a pus în evidență formele fără cusur.

Ilie Năstase i-a transmis și un mesaj Simonei Halep, dar a ținut să precizeze că e nevoie ca sportiva să se concentreze în continuare asupra tenisului. (VEZI ȘI: BUCURIE MARE PENTRU ILIE NĂSTASE! FOSTUL SPORTIV ȘI-A RECUPERAT PERMISUL DE CONDUCERE)

”Nu am apucat să o văd așa, îmbrăcată (n.r.- cu rochia de mireasă). Să fie sănătoasă! Mai are mult timp de jucat tenis, să se focuseze pe tenis că mai are mulți ani de jucat și poate să mai ia multe Grand Slam-uri. Mă uit la Serena (n. red.- Williams) că are 39 și Simona are doar 30, deci are șanse să mai ia multe Grand Slam-uri.

Nu mi-a spus nimic Simona (n.r. – cu privire la faptul că ar fi dezvăluit detalii despre nuntă). M-a întrebat un ziarist ca tine ce fac pe data de 15 și i-am zis că mă duc la Simona, nici nu mi-am dat seama”, a declarat Ilie Năstase.