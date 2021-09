Gestul făcut de Ilie Năstase la plecarea de la cununia Simonei Halep. A scos banii din buzunar și...

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit pe 15 septembrie, iar de la petrecere nu avea cum să lipsească Ilie Năstase, unul dintre apropiații ex-liderului WTA. Fostul mare sportiv a fost prezent câteva zeci de minute la petrecere. Pe seară, a preferat, însă, să se retragă, nu înainte să scoată banii din buzunar și să facă fericit un bărbat responsabil cu parcarea mașinilor din zona localului unde a avut loc evenimentul.

Ilie Năstase a optat să apară la nunta Simonei Halep îmbrăcat într-o uniformă albă, de general-maior cu două stele, în retragere. Așa cum era de așteptat a atras privirile tuturor și nu au fost puțini cei care l-au felicitat pentru ținută. Fostul lider ATP nu a zăbovit, însă, prea mult la marea petrecere, care a avut loc la clubul Fratelli din Mamaia. După ce i-a felicitat pe miri și s-a întreținut cu amicii, ex-sportivul a ales să se retragă.

În apropierea localului, Ilie Năstase a fost darnic cu unul dintre angajați, demonstrând că este total adaptat la “ritualurile” din parcările Capitalei. Fără să stea pe gânduri, fostul mare sportiv a scos din buzunar o bancnotă de 50 de lei, pe care a oferit-o tânărului care i-a “vegheat” autoturismul. Totul sub atenta supraveghere a soției sale, Ioana, care se afla la doar câțiva metri de el. Parcagiul a fost super-mulțumit de ce a primit și i-a mulțumit lui Ilie Năstase pentru gest.

Ilie Năstase, primele declarații despre nunta Simonei Halep

Înainte să ajungă la Fratelli, Ilie Năstase a oferit și o declarație cu privire la nunta dintre Simona Halep și Toni Iuruc. I-a transmis un mesaj de suflet ex-liderului WTA, dar a ținut să-i reaminstească faptul că că e obligatoriu să se concentreze în continuare asupra carierei de sportivă.

„Nu am apucat să o văd așa, îmbrăcată (n.r.- cu rochia de mireasă). Să fie sănătoasă! Mai are mult timp de jucat tenis, să se focuseze pe tenis că mai are mulți ani de jucat și poate să mai ia multe Grand Slam-uri. Mă uit la Serena (n. red.- Williams) că are 39 și Simona are doar 30, deci are șanse să mai ia multe Grand Slam-uri.

Nu mi-a spus nimic Simona (n.r. – cu privire la faptul că ar fi dezvăluit detalii despre nuntă). M-a întrebat un ziarist ca tine ce fac pe data de 15 și i-am zis că mă duc la Simona, nici nu mi-am dat seama”, a declarat Ilie Năstase.