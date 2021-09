Nunta Simonei Halep este, fără doar și poate, evenimentul anului! Invitați de seamă încep să sosească la cununia tenismenei, iar CANCAN.RO vă prezintă cele mai tari detalii, în exclusivitate. Ilie Năstase nu putea să lipsească în această zi importantă, iar ținuta sa a surprins pe toată lumea. Primul loc 1 ATP din istorie a abordat outfitul care a fost comentat în trecut de tot mapamondul: uniforma de general!

Ilie Năstase este unul dintre invitații mult așteptați la nunta Simonei Halep. Tenismenul a surprins, și nu neapărat prin discursul său, așa cum, poate, era de așteptat, ci prin ținută! Dacă acesta este „domeniul” Ioanei Năstase, ținutele sale fiind uneori controversate, iată că Ilie Năstase a decis să apară la nunta Simonei Halep îmbrăcat într-o uniformă albă, de general-maior cu două stele, în retragere.

Nu este prima dată când marele tenismen se afișează îmbrăcat astfel, iar reacțiile sunt împărțite. În 2014, când a ales o ținută similară pentru meciurile de la Wimbledon, presa străină l-a comparat cu un dictator din America de Sud. Înfuriat peste măsură, Ilie Năstase a explicat semnificația uniformei sale de general, pe care iată că a ales să o poarte și la nunta Simonei Halep.

Marele sportiv a ales uniforma după ce, în prima parte a zilei, a purtat un outfit mai casual, format dintr-o cămasă cu mânecă scurtă, o pereche de pantaloni scurți și pantofi sport.

Ilie Năstase, primele declarații despre nunta Simonei Halep

Fostul mare tenismen a oferit și o declarație cu privire la nunta Simonei Halep. I-a transmis un mesaj de sănătate Simonei, dar a ținut să precizeze că e nevoie să se concentreze în continuare asupra tenisului.

„Nu am apucat să o văd așa, îmbrăcată (n.r.- cu rochia de mireasă). Să fie sănătoasă! Mai are mult timp de jucat tenis, să se focuseze pe tenis că mai are mulți ani de jucat și poate să mai ia multe Grand Slam-uri. Mă uit la Serena (n. red.- Williams) că are 39 și Simona are doar 30, deci are șanse să mai ia multe Grand Slam-uri.

Nu mi-a spus nimic Simona (n.r. – cu privire la faptul că ar fi dezvăluit detalii despre nuntă). M-a întrebat un ziarist ca tine ce fac pe data de 15 și i-am zis că mă duc la Simona, nici nu mi-am dat seama”, a declarat Ilie Năstase.

Ioana Năstase, accesorii de mii de euro

Și Ioana Năstase a avut ceva de spus! Dincolo de subiectul căsătoriei Simonei Halep, soția tenismenului a mărturisit că își dorește un cal din partea lui Ilie Năstase, cu ocazia zilei sale de naștere. La capitolul ținută, bruneta a impresionat cu o rochie roșie, scurtă, care lăsa la vedere toate „atuurile” sale fizice. Soția lui Ilie Năstase și-a accesorizat outfit-ul cu o pereche de ochelari și o geantă de câteva mii de euro.

