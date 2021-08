Motivul pentru care Ioana i-a mai acordat o șansă lui Ilie Năstase! „Având și vârsta pe care o are…”

Începutul acestui an a adus despărțirea pentru Ioana și Ilie Năstase. În urma episodului violent, femeia a depus cererea de divorț, iar relația celor doi părea că nu mai are nicio șansă. Însă, trecând timpul, se pare că Ioana a revenit la sentimente mai bune și i-a mai acordat încă o șansă lui Ilie Năstase.

Cei doi au fost invitați recent în cadrul unei emisiuni de televiziune și au vorbit despre cum merg lucrurile în cuplu. Se pare că Ioana a decis să îi mai acorde încă o șansă partenerului său, asta după ce a cântărit bine mai multe lucruri. Ioana a declarat că a luat în calcul că Ilie Năstase se bazează extrem de mult pe ea, fiind singura care îi este aproape și care îl ajută în toate treburile. Deși și-a pus familia pe locul doi, Ioana este sigură de decizia luat, iar acum pare că lucrurile merg foarte bine în cuplul acestora. (CITEȘTE ȘI: ILIE NĂSTASE, OBSERVAȚIE CONTROVERSATĂ LA ADRESA SOȚIEI SALE, IOANA. COMENTARIUL CARE I-A UIMIT PE FANI: „CE…”. FOTO)

„Eu când iau o decizie o iau! Trebuie să recunosc că de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe. Ilie mă are doar pe mine. Eu sunt cea care are grijă de el, stau cu el, îl duc la medic și am considerat că el chiar are nevoi de mine.(…)

Mi-am neglijat nepoțica, mi-am neglijat copilul. Sunt mai mult alături de Ilie pentru că el are nevoie de mine și având și vârsta pe care o are, eu trebuie să fiu în preajma lui tot timpul, așa am considerat eu. Familia mea îl iubește foarte mult și îl respectă foarte mult”, a declarat Ioana Năstase, la Teo Show.

Ioana și Ilie Năstase, din nou un cuplu

Se arată speranța pentru relația dintre Ioana și Ilie Năstase. Se pare că Ioana a reușit să treacă peste episodul violent, iar acum lucrurile au revenit la normal. Cei doi au declarat că se înțeleg bine în acest moment, iar Ilie Năstase este mândru că a reușit să reintre în grațiile brunetei.

„Mergem pe patru ani acum. Nu cred că există o relație fără urcușuri și coborâșuri. Aia care spun că este bine tot timpul, aia sunt niște mincinoși și dacă iubești pe cineva și dacă te simți bine în preajma lui mai faci cum a făcut ea (n.r. Ioana Năstase, soția lui), de m-a iertat.(…) Dacă suntem împreună, însemnă că m-a iertat cu adevărat, nu că este o iertare falsă.

La mine e greu să mă mai schimb. Tot vorbim și îmi spune că mă acceptă cum sunt, iar asta este important pentru mine, ca ultimii ani din viață să-i petrec frumos”, a spus Ilie Năstase.

(VEZI ȘI: IOANA ȘI ILIE NĂSTASE NU MAI DIVORȚEAZĂ! ANUNȚUL A FOST FĂCUT DE SOȚIA FOSTULUI MARE TENISMEN)

Sursa foto: Facebook