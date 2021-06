Ioana și Ilie Năstase nu mai divorțează! Anunțul a fost făcut de soția fostului mare tenismen

Ioana și Ilie Năstase nu mai divorțează! Anunțul a fost făcut, recent, de soția fostului mare tenismen.

În urmă cu câteva luni, Ilie Năstase ar fi agresat-o pe Ioana. Bruneta a apelat la ajutorul autorităților pentru a scăpa de furia soțului ei și mărturisea la vremea respectivă că va divorța de el. Timpul a trecut, însă, iar Ioana l-a iertat într-un final pe fostul mare tenismen pentru ieșirea sa violentă. (CITEȘTE ȘI: ILIE NĂSTASE & SOȚIA AU SĂRBĂTORIT ULTIMA ÎMPĂCARE CU ȘPRIȚ ȘI ANTURAJ FEMININ)

Ilie Năstase și-a cerut iertare în fiecare zi și a avut un comportament ireproșabil față de soția lui. Motiv pentru care bruneta a decis să mai ofere o șansă poveștii lor de dragoste. De altfel, cei doi vor merge într-o escapadă romantică în Paris, acolo unde speră ca lucrurile să se așeze de la sine.

Ioana a mărturisit că nu va mai divorța de Ilie Năstase.

“Încă nu am amânat termenul, voi lua legătura cu avocata mea dacă mă voi răzgândi și sigur mă voi răzgândi. E mai bine pentru mine și Ilie. Eu nu am uitat acel eveniment din luna ianurie, l-am iertat și am trecut peste. Sâmbătă am fost o mănăstire dragă sufletului meu și de acolo a plecat totul. E ceva din interiorul meu și țin cont de faptul că Ilie are mare nevoie de mine și vreau să fie ok, mai presus de toate vreau să fie el bine.

S-a schimbat foarte mult, în bine. Sper să-l țină Dumnezeu așa. Chiar s-a străduit și sunt singură de un lucru, că ține foarte mult la mine. Eu trebuie să recunosc că noi ne-am petrecut mai tot timpul împreună, în astea 6 luni i-am fost alături.

Vreau să trăiesc frumos sufletește. Nu-l pot lăsa pe Ilie singur, eu să petrec iar el… Încerc să rămânem un cuplu frumos, fără scandaluri, fără certuri pentru ca nu sunt învățată să trăiesc așa”, a spus Ioana Simion pentru Antena Stars.

Nick Rădoi, mărul discodiei?

Nick Rădoi crede că și din cauza lui, Ilie Năstase ar fi răbufnit. Milionarul i-a făcut urări brunetei de Sf. Ion, iar acest lucru l-ar fi scos din sărite pe fostul mare tenismen.

”De Sfântul Ion, eu am sunat-o să-i fac o urare de ziua ei. Așa obișnuim să ne salutăm noi de când ne-am despărțit. Și eu cred că din cauza mea s-a ajuns la ceartă și violență între ei. Ilie are probleme cu trecutul Ioanei. Sunt convins că Năstase a început să vorbească de trecutul Ioanei. Trecutul nu are valoare. Ilie trebuie să înțeleagă că, la vârsta noastră, nu putem să ne găsim pe cineva care nu are un trecut”, a declarat Nick Rădoi, la Antena Stars.