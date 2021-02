Ilie Năstase & soția au sărbătorit ultima împăcare cu șpriț și anturaj feminin

Ilie Năstase nu cruță niciun efort, de dragul frumoasei sale soții. „Prins” între Dragobete și Ziua Femeii, campionul s-a supus exemplar! CANCAN.RO l-a întâlnit pe fostul mare tenismen la un „șpriț” ziua în amiaza mare, cu partenera sa, Ioana, dar și cu alte două doamne, la terasă, la Mall Băneasa.

Pe strada soților Năstase este numai soare de când a „apus” furtuna de acum câteva săptămâni, când, în urma unui conflict, Ioana ajungea să sune la 112 pentru a cere ajutor. Acum, Ilie Năstase își răsfață încontinuu soția. Celebrul tenismen a fost întâlnit de CANCAN.RO la o zi după sărbătoarea românească a iubirii, în Băneasa Shopping City. Acolo, sportivul și-a așteptat răbdător partenera, preț de câteva minute, pe băncile din hol, cât ea a „colindat” prin magazine.

Ilie Năstase, la un șpriț cu trei doamne

După ce a terminat „explorările” la Zara Home, la parfumeria Christian Dior și apoi la o bancă, bruneta și-a condus soțul la una dintre terasele centrului comercial, acolo unde și-au dat întâlnire cu sora și nepoata ei. Ilie Năstase s-a comportat ca un adevărat gentleman, cuminte și ascultător, la șuetă cu fetele, în timp ce Ioana „pufăia”, rafinat, dintr-o țigară.

Fostul nr. 1 mondial al tenisului s-a delectat cu un pahar de vin în jurul prânzului, în timp ce doamnele au băut doar apă plată. După aproximativ 40 de minute, Ilie și Ioana au plecat către mașina lor aflată în parcarea complexului, unde și-au luat rămas-bun de la cele două însoțitoare.

Declarațiile Ioanei după disputa cu Ilie Năstase

Ioana Năstase suna la 112 în seara de 8 ianuarie, anunțând că soțul ei o bate. La câteva minute după ce a părăsit locuința, ea ar fi fost lovită cu palmele de fostul tenismen. După apariția polițiștilor, Ioana a decis să nu mai depună plângere împotriva soțului său.



„E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără.

Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni. Nu vreau să vorbesc prea multe. Niciodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc.

M-am speriat foarte tare. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă. Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc…

Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele…”, spunea Ioana Năstase pentru Prosport.

