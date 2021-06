Ilie Năstase, observație controversată la adresa soției sale, Ioana. Comentariul care i-a uimit pe fani: „Ce...”. FOTO

După ce luni la rând și-au ținut fanii emoționați cu privire la un inevitabil divorț, Ilie Năstase și soția lui, Ioana, par să se înțeleagă mai bine ca oricând.

De curând, fostul mare jucător de tenis a reușit să uimească pe toată lumea din mediul virtual, după ce i-a adresat Ioanei un comentariu, pe rețelele de socializare, pe care unii l-ar putea considera prea direct.

Citește și: Ioana l-a iertat pe Ilie Năstase! A renunțat, definitiv, la proces

Concret, Ioana a postat o fotografie absolut adorabilă pe Facebook în care apare alături de nepoțica lor. Atunci când a văzut imaginea, Ilie nu s-a mai putut abține:

„Ce sâni frumoși are bunicuța”, i-a scris Ilie Năstase soției sale pe Facebook.

A renunțat, definitiv, la procesul de divorț

Nu mai puțin de trei luni s-a chinuit Ilie Năstase să o convingă pe Ioana că erste un alt om, unul mai bun, firește, că s-a schimbat și că episoadele de violență vor fi doar o tristă amintire. A reușit, mai mult, bruneta spune că ține foarte mult la Ilie și că el are nevoie de cineva ca ea. „Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea.

Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a declarat Ioana Năstase pentru Click.ro.

Nu rata: Ilie Năstase, reacție neașteptată după ce Ioana ar fi primit un buchet imens de trandafiri de la Nick Rădoi: „Ai trecut și tu prin patul lui”