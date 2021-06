Ioana l-a iertat pe Ilie Năstase! A renunțat, definitiv, la proces

Ilie Năstase nu mai încape de bucurie! Soția lui, Ioana Năstase, l-a iertat și nu mai vrea să divorțeze. Practic, femeia a renunțat la procesul care demarase, după scandalul de la începutul acestui an, când femeia a fugit de acasă, speriată.

A sunat chiar la poliție, de frica fostului tenismen, iar după ce totul s-a Calmat, a intentat proces, fără să stea pe gânduri. Nu era pentru prima dată când între cei doi se produceau scandaluri, iar Ilie Năstase devenea violent. Avea s-o spună chiar Ioana. (CITEȘTE ȘI: FACE PASUL ÎNAPOI IOANA NĂSTASE? ”RĂMÂNE DE VĂZUT DACĂ MĂ PREZINT LA DIVORȚ!” ILIE NĂSTASE ÎȘI CERE SCUZE ÎN FIECARE ZI)

Astfel, pe 2 martie, Ioana a mers la Judecătoria din Hârșova și a depus actele necesare pentru a începe procesul de divorț. Pe 24 iunie, soții ar fi trebuit să meargă la prima înfățișare a procesului, dar, surpriză, totul a picat! Soția lui Ilie Năstase și-a retras cerera săptămâna trecută! Astfel, cei doi își vor continua căsnicia.

Ioana l-a iertat pe Ilie Năstase! A renunțat, definitiv, la procesul de divorț

Nu mai puțin de trei luni s-a chinuit Ilie Năstase să o convingă pe Ioana că erste un alt om, unul mai bun, firește, că s-a schimbat și că episoadele de violență vor fi doar o tristă amintire. A reușit, mai mult, bruneta spune că ține foarte mult la Ilie și că el are nevoie de cineva ca ea. „Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea.

Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a declarat Ioana Năstase pentru click.ro.

