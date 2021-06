Face pasul înapoi Ioana Năstase? ”Rămâne de văzut dacă mă prezint la divorț!” Ilie Năstase își cere scuze în fiecare zi

Ioana Năstase pare că s-a răzgândit în privința divorțului de fostul mare tenismen. Cei doi au fost văzuți împreună în ultima perioadă, iar Ioana avea să dezvăluie că soțul ei își cere scuze zilnic. La sfârșitul săptămânii urmează să meargă într-o vacanță împreună, la Paris.

Ioana Năstase a povestit totul în platoul Teo Show, făcând și primele dezvăluiri despre divorț. „Ilie Năstase este foarte libertin. (…) Eu ies foarte usor din episoadele dificile, dacă e nevoie plâng.

Nu am divorțat încă, suntem în divorț dar stăm mai tot timpul împreună. Îl respect foarte mult, simt că are nevoie de mine, cred că îl iubesc. E un om deosebit, poate l-au ajuns și pe el anumite probleme din trecut Pe 24 iunie avem termen la divorț. Rămâne de văzut dacă mă prezint. De când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, acum șase luni, nu a fost zi în care să nu își ceară iertare.

De foarte multe ori plâng pentru că el mă face. Mă face să plâng și de bucurie, dar în ultima perioadă… În ultima perioadă e mult mai calm, mai înțelept, comunicăm, ceea ce înainte nu se întâmpla. Trebuie să recunosc că acele buchete imense de flori pe care le primesc le primesc de la băiatul meu și de la Ilie.

Eu întotdeauna fac ce simt, intuiția nu mă păcălește. (…) Nu aștept nimic din partea lui, doar să fie așa cum a fost în aceste șase luni, un om calm, echilibrat. Pentru mine cele mai importante au fost vorbele lui, mai puțin m-au interesat cadourile. (…) Discuții sunt în orice căsnicie, eu am încercat să le aplanez, ce s-a întâmplat în ianuarie a fost ceva ce m-a depășit, am simțit că nu pot să fac față. Toți dezamăgim mai mult sau mai puțin. Cel mai mult iubesc umorul lui, în care este un om extraordinar, dar, ca fiecare, mai are și scăpări. Aș vrea să rămână așa cum este acum. Vineri vom pleca la Paris”, a declarat Ioana Simion.