Ce regulă și-au impus Romică Țociu și fiul său, Cătălin, înainte de plecarea la America Express. În febra competiției, actorul a ajuns să o încalce

Romică Țociu participă alături de fiul său, Cătălin, în emisiunea America Express. Însă, înainte de plecarea în marea aventură de pe Drumul Soarelui, actorul și fiul său și-au impus o regulă. Totuși, aflat în febra competiției, actorul a ajuns să o încalce! Detaliile se află mai jos, în articol.

America Express îi pune pe concurenți în fața multor situații dificile, dar și misiuni ce trebuie să fie îndeplinite cât mai repede, pentru a-și asigura locul în clasament. Printre echipele aflate pe Drumul Soarelui se numără și cea formată din Romică Țociu și fiul său, Cătălin. Cei doi au arătat că formează o echipă puternică, reușind să treacă peste multe obstacole.

Înainte de plecarea la America Express, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, și-au impus o regulă. Actorul în vârstă de 61 de ani a discutat cu fiul său și i-a mărturisit că, în timpul competiției, nu și-ar dori să mănânce anumite preparate bizare care sunt impuse în cadrul probelor. Însă, aflat în febra competiției, pentru a nu pierde timp și pentru a ajunge cât mai repede la următoarea probă, actorul a încălcat această regulă.

De altfel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Romică Țociu a vorbit despre experiența trăită la America Express. Interviul poate fi consultat la acest link.

Romică Țociu și fiul său, Cătălin, au avut parte de experiențe inedite la America Express

Invitat în cadrul emisiunii XNS, Romică Țociu a vorbit despre marea aventură la care a luat parte alături de fiul său. Actorul în vârstă de 61 de ani a mărturisit că America Express oferă adrenalină și o cataloghează drept experiența vieții sale. Deși a avut momente când nu și-a mai dorit să continue competiția, actorul a fost susținut de Cătălin. Romică Țociu și fiul său au tras din greu, pentru a ajunge printre primele echipe.

„Adrenalina pe care ți-o dă America Express. Este experiența vieții mele și mă bucur că am mers. Cătălin a tras de mine că eu nu am vrut să merg, e și vârsta. Știu și eu până unde să mă duc, am o frână. Acolo, cât am fost, nu am găsit nicio frână. Nu foamea. Probele fizice au fost, mergi fără pauză. Nu poți să zici că iei pauză de masă. Dacă vrei tu să mănânci, îți iei pauză pe barba ta. Muncești toată ziua să poți să ajungi să-ți faci treaba, să ajungi pe locul trei, să poți să iei o cazare, să faci o chestie, pentru ce”, a spus Romică Țociu la Xtra Night Show.

