Ce relație are fiica Andreei Marin cu Ștefan Bănică Jr.! Violeta, despre tatăl și fratele ei. „Nu vorbeşte foarte mult”

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Aceasta a ajuns la vârsta adolescenței și se gândește la planurile de viitor. Violeta a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl ei, dar și cu fratele său viitreg.

Violeta va împlini în curând 14 ani și de acum își ia sigură deciziile. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. se concentrează pe studii, își dezvoltă pasiunile, iar una dintre activitățile sale preferate este să petreacă timp alături de fratele său mai mare, Radu Bănică.

Cei doi copii ai lui Ștefan Bănică Jr. par că se înțeleg foarte bine și au grijă să petreacă cât mai mult timp împreună. Între ei nu este vorba de competiție, aceștia ajutându-se și sfătuindu-se reciproc

„Nu suntem într-o competiție. Eu când mai mult la pian. Piesa pe care am scos-o cu tata n-o s-o scot pentru public, cel puțin nu momentan. Poate o s-o scoată el mai târziu. Eu nu cânt în ea, eu doar am compus-o.

Nu e o competiție pentru că eu momentan trebuie să mă focusez pe chestiile mele academice și mă gândeam poate să o iau spre avocatură, poate fac actorie. Îmi place foarte mult actoria, dar nu e neapărat un job stabil și chiar aș vrea să merg la New York, deci acolo clar nu e un job stabil”, a declarat Violeta.

Ce relație are fiica Andreei Marin cu Ștefan Bănică Jr.

În ceea ce privește relația cu tatăl său, Violeta spune că este una destul de apropiată. Cei doi petre timp împreună și își arată afecțiunea prin gesturi mici, dar cu semnificație.

„Relația mea cu tata este foarte bună. Îi iubesc pe amândoi, normal, de la cer până la pământ. Tata nu vorbește foarte mult, doar că sunt chestiile alea mici pe care nu le spui neapărat, dar le arăți prin gesturi care contează foarte mult la el. Și-mi place chestia asta. Și la mine la fel”, a mai spus Violeta.



Sursa foto: Instagram