Ce relație este între Tudor Chirilă și Ana Șova, de fapt? Câștigătoarea Vocea României a făcut dezvăluiri

Aura Șova, câștigătoarea sezonului 12 al concursului Vocea României din 2024, a reușit să impresioneze atât juriul, cât și publicul, câștigând trofeul și marele premiu de 100.000 de euro. Momentul său a fost marcat de o emoție deosebită, iar câștigătoarea a subliniat cât de mult înseamnă pentru ea această reușită. Cu toate acestea, Aura a menționat că nu s-ar fi gândit niciodată că va ajunge să câștige, fiind mai degrabă uimită de succesul său.

Concurenta din echipa lui Tudor Chirilă a făcut show pe scena emisiunii de la Pro TV, prin momentele ei artistice emoționante. Aura Șova este de profesie arhitect, iar vocea puternică a moștenit-o de la mama ei. Nu a studiat muzica, însă a cântat de la o vârstă fragedă. A reușit să obțină multe premii de-a lungul anilor, iar cel mai mare susținător al ei a rămas bunica.

Relația cu antrenorul Tudor Chirilă a fost un alt punct de mare importanță în drumul ei în concurs. Aura a subliniat chimia deosebită pe care a avut-o cu artistul, evidențiind implicarea lui constantă și dedicarea față de evoluția sa. Conform acesteia, Tudor Chirilă a fost întotdeauna prezent și foarte atent la detalii, iar relația lor s-a bazat pe respect și încredere reciprocă. Ea a spus că, deși între ei există o diferență de vârstă semnificativă, ar fi putut fi cei mai buni prieteni dacă ar fi fost de aceeași vârstă, având în vedere cât de bine au rezonat pe plan personal și profesional. În timpul repetițiilor, Tudor nu a fost nevoit să o critice prea mult, deoarece Aura a fost o elevă dedicată, care învăța repede și lua foarte în serios fiecare sfat primit.

„Tudor a fost atât de implicat în fiecare zi. Am stat ore întregi împreună. Dacă m-a mai certat? Nu, eu sunt serioasă, nu prea a avut de ce să mă certe. Mie, dacă îmi zici o dată, eu fac.

Eu și Tudor cred că am rezonat incredibil de bine, adică dacă am fi fost și de aceeași vârstă, cred că am fi fost cei mai buni prieteni și am fi avut grup comun de prieteni… cu care să mergem în Vamă și să cântăm la chitară”, a dezvăluit, Aura Șova, pentru Fanatik.