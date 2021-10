Ce ruşine! Câte clase are, de fapt, Antonia? Cu siguranţă nu ştiai asta despre ea

Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din România. Deşi pare că viaţa sa a fost lipsită de griji, adevărul este cu totul altul. La numai 5 ani s-a mutat împreună cu mama ei în SUA, iar pentru că nu aveau o situaţie financiară bună artista a fost nevoită să muncească de mică. În ceea ce priveşte studiile, acestea au rămas pe locul doi.

Se pare că frumuseţea a ajutat-o pe Antonia în cariera sa. La 12 ani era deja model și a continuat pe acest drum până la 18 ani. La vârsta majoratului, şatena a fost deportată în România pentru că-i expirase viza şi a fost nevoită să se adapteze cu viaţa de aici.

“Mi-a luat puțin mai mult timp, având în vedere că sunt două mentalități total diferite, plus că am crescut acolo și nu aveam niciun prieten aici. Mi-a fost greu să mă adaptez, dar m-am mișcat repede, am intrat în lumea modei, având în vedere că părinții mei nu mai puteau să mă ajute cu bani. Am fost nevoită să fac bănuții mei. Nu a fost pasiunea mea niciodată, am făcut-o pentru experiență, dar m-a adus pe drumul pe care mi l-am dorit eu. De fapt, a fost un pas intermediar. Mi-a fost însă greu și a durat ceva până m-am obișnuit. Poate și din cauză că am venit la 18 ani”, a dezvăluit Antonia.

„Este foarte important să oferi dragoste”

Vedeta a urmat liceul în SUA, dar nu a dat bacalaureatul pentru că acolo există un alt sistem de evaluare.

În România nu a urmat nicio facultate, astfel cântăreaţa are doar liceul terminat. S-a remarcat însă prin alte lucruri care au ajutat-o să se întreţină, ba mai mult este considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume de juranaliştii din mai multe ţări.

“Părinții mei și-au creat un stil de viață cât de cât OK pentru mine, să nu simt cumva că îmi lipsește ceva. Ne-am mutat în America pentru asta, să-și refacă viața de la zero, și mi-au oferit tot ceea ce am avut nevoie, dar în primul rând toată iubirea lor. Părinții mei mi-au dat întotdeauna multă afecțiune și încredere, m-au susținut cu muzica, am studiat muzică acolo în America, făceam ore de canto. Și îmi place că am moștenit acest lucru de la ei: să dau iubire mai departe, să ofer familiei mele, acum, că am și eu o familie. Mi se pare că este foarte important să oferi dragoste și afecțiune”, a povestit artista în cadrul unui interviu mai vechi.

