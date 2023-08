Ce s-a aflat despre fiul lui Radu Mazăre, la 4 ani după ce tatăl său a fost adus din Madagascar. Radu jr. este acum patron

Ajuns la vârsta de 29 de ani, fiul lui Radu Mazăre a intrat în lumea afacerilor. Mazăre Jr., și un cunoscut investitor au deschis o firmă cu activitate în sfera imobiliară. Iată mai jos, în articol, detalii.

La patru ani după ce tatăl său a fost adus din Madagascar în România, pentru a-și ispăși pedeapsa de nouă ani de închisoare, Radu Jr. a intrat în lumea afacerilor. Fiul lui Radu Mazăre activează, acum, în sfera imobiliară. Alături de un investitor cunoscut, este fondator al firmei cu sediul în București, Sector 1. Capitalul social al companiei este de 300 de lei, iar durata de funcționare este pe 20 de ani. De altfel, fiul fostului primar al municipiului Constanța este acționar la o firmă înființată în anul 2003 care se ocupă de activități ale agențiilor turistice. Totodată, deține un PFA și este asociat într-un alt business care are ca obiect de activitate barurile și alte activități de servire a băuturilor, arată ziuaconstanta.ro.

Fiul lui Radu Mazăre muncește de la 15 ani

În cadrul unui interviu, fiul lui Radu Mazăre a mărturisit că a început să muncească de la vârsta de 15 ani. La vremea aceea, Radu Jr. a lucrat într-un bar și, în același timp, și-a continuat studiile. Cu banii pe care i-a strâns la momentul acela, fiul lui Radu Mazăre și-a achiziționat un ATV.

„Eu am început să muncesc de la 15 ani și mă ocupam de un bar. Practic, alimentație publică. Acolo nu era nevoie de investiție, pentru că facturile către furnizori erau la 3-4 săptămâni, în timpul ăsta încasam, iar ulterior mergeam în continuare la școală. Cu banii respectivi, mi-am făcut mofturi. Mi-am luat un ATV. Urma să fac 16 ani și mi-am luat permis B1 care mă lăsa să conduc pe străzi. Consider că banii pe care îi produc pot să-i investesc în alte afaceri sau în afacerea respectivă. Odată cu vârsta, capeți mai multă experiență și, până la urmă, îți definești ceea ce îți dorești în viață”, a declarat fiul lui Radu Mazăre.

Radu Mazăre Jr.: „Am reușit să cunosc valoarea banului”

De altfel, Răducu Mazăre mărturisea, la XNS, că este pasionat de muzică, de oameni și călătorii, însă nu și de politică. În anul 2021, fiul lui Radu Mazăre mărturisea că era implicat în două proiecte. La doi ani distanță, fiul fostului edil și-a extins orizonturile și s-a implicat chiar și în afaceri cu imobiliare.

„Sunt un tânăr aspirant care dorește să învețe cât mai mult de la viață și să facă cât mai multe acțiuni ca antreprenor, atingând cât mai multe domenii, un pasionat al muzicii, al călătoriilor și un pasionat de oameni, dar nu mă interesează politica.

În momentul de față sunt implicat în două proiecte: o agenție de marketing digital, pe care am început-o cu un prieten, am început cu un magazin online și acum atingem zona de tehnologie și HORECA. Iar cel de-al doilea este un sistem de criptomonede. Mă consider pe picioarele mele sută la sută, doar la urgențe apelez la familie. Am învățat să fiu modest, am reușit să cunosc valoarea banului”, mărturisea Radu Mazăre Jr. la XNS.

