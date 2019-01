Ce s-a ales de Alex Velea, după ce a fost concediat de la Antena 1. Imaginile vorbesc de la sine

Alex Velea a fost concediat de la “Acces Direct”, pe motiv că artistul mai are și alte activități, care îi ocupă destul de mult timp, iar pe lângă toate astea, trebuie să se ocupe și de cei doi copii pe care îi are cu Antonia. Toată lumea se întreabă ce s-a ales de cântăreț, după ce a plecat de la Antena 1.

Ei bine, potrivit unor imagini realizate de spynews.ro, Alex Velea se focusează pe proiectele sale muzicale, merge la studio în fiecare zi și cel mai probabil va reveni pe piața muzicală cu o nouă piesă. Iubitul Antoniei a fost surprins, zilele trecute, în faţa uşii unui bloc, aşteptând să i se deschisă ușa de la scara blocului. Îmbrăcat nu foarte gros, Velea şi-a ridicat gulerul, semn că frigul îi dădea mari bătăi de cap. Imediat, lângă artist şi-a făcut apariţia şoferul acestuia, care s-a repezit la uşă, ca să o deschidă.

Alex Velea, apropiere suspectă de Pro TV

După ce Mirela Vaida a fost concediată de la Antena 1 și există semnale că s-ar apropia din ce în ce mai mult de TVR, a venit și rândul lui Alex Velea, alt ex-component al trustului ”Intact”. Velea a părăsit ”Acces Direct” exact atunci când nu se aștepta nimeni, iar acum ”trage cu ochiul” către… Pro TV.

Relațiile dintre Alex Velea și Smiley nu au fost extraordinare, fiindcă unul era la Antena 1, iar celălalt la… concurență. Inevitabil, între ei a existat o firească ”adversitate” mediatică, cel puțin din acest punct de vedere.

Dar Alex Velea este acum liber de contract și, după cum se poate vedea în fotografia de mai jos, cei doi au fumat ”pipa păcii”. Nu ar fi deloc exclus ca Smiley să pună o vorbă bună pentru Velea, acolo unde trebuie, astfel încât – în scurtă vreme – să îl descoperim pe Alex, cu ”arme și bagaje”, la… Pro TV.