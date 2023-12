Ce s-a ales de celebrul bucătar Gheorg, prietenul cuplului Teo Trandafir și Mircea Badea. A fost printre primii „chefi” faimoși ai României

Gheorg se numără printre primii chefi faimoși din România! Celebrul bucătar, prietenul cuplului Teo Trandafir și Mircea Bade, făcea senzație pe micile ecrane cu preparatele sale. Ce s-a ales acum de el?

George Vitan a devenit cunoscut publicului larg drept bucătarul „Gheorg”, după emisiunea Dimineața devreme, de la Antena 1. După această aventură, fostul matinal și-a mai încercat o dată norocul în televiziune. Pentru o vreme, el a fost unul dintre realizatorii emisiunii Veselie în bucătărie, de la Etno TV. Însă, a plecat de acolo ce mare scandal, după ce o colegă l-a acuzat de hărțuire sexuală.

Citește și: CUM AU DECURS NEGOCIERILE SECRETE DINTRE ANTENA 1 ȘI CELEBRII CHEFI. AVEM DETALIILE DIN DOSARUL DESCHIS LUI SCĂRLĂTESCU, DUMITRESCU ȘI BONTEA

După scandalul de la Etno TV, George Vitan a plecat din televiziune și a ales să meargă pe un alt drum. Celebrul bucătar Gheorg și-a deschis propria afacere. Prietenul l lui Mircea Badea și al Teodorei Trandafir conduce un restaurant de succes. Evident, numele pe care l-a dat firmei sale este „Casa Gheorg”.

Meniul este unul variat, iar clienții pot alege atât preparate din porc, pui sau rață, cât și specialități din berbecuț sau platouri calde. De asemenea, în restaurantul lui George Vitan sunt servite ciorbe, salate, paste, fructe de mare sau junk food. La final, oamenii care îi calcă pragul pot alege și un desert, precum lava cake, prăjituri realizate în laboratorul propriu sau papanași cu dulceață.

De asemenea, în această perioadă, faimosul chef pregătește pentru clienți cozonaci tradiționali. De asemenea, el a prezentat pe pagina de Facebook a restaurantului și rețeta pentru cei care doresc să facă pregătirile de sărbători acasă.

Acum, George Vitan se ocupă exclusiv de afacerea pe care o are de mai multă vreme și pare să aibă succes, însă a fost și protagonistul unui scandal. Așa cum am menționat mai sus, bucătarul Gheorg a fost acuzat de Bianca Rus că a hărțuit-o atât în platoul emisiunii Veselie în Bucătărie de la Etno TV, cât și într-o deplasare la Brașov.

„Gheorg îmi făcea avansuri chiar în emisiune. Am trăit o noapte de groază la Bran. A venit la mine în cameră. M-a alergat prin camera de hotel. A sărit peste mine în pat. A încercat să-mi rupă hainele de pe mine.

De un an de zile îmi face avansuri. Am fost şi la psiholog. Eu i-am spus că nu-mi place ca bărbat, că are soţie şi copii, că am un prieten. Am un martor care a văzut cum Gheorg încerca să rupă hainele de pe mine, mă ţinea imobilizată şi mă săruta peste tot.

De dragul emisiunii pe care am avut-o nu am spus nimic. Nu am vrut să declanşez un scandal. I-am povestit soţiei lui toată întâmplarea, iar acum am devenit prietene”, a declarat Bianca Rus la emisiunea Un show păcătos, în urmă cu aproape 10 ani.