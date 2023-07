Ce s-a ales de Florin Călinescu, după ce a plecat din Pro TV? Din ce face bani acum

Florin Călinescu este unul dintre cei mai apreciaţi oameni de televiziune din România. De-a lungul timpului a fost implicat în multe proiecte de mare succes, însă de câţiva ani a decis să se retragă din lumina reflectoarelor. După ce și-a dat demisia de la Pro TV, a încercat un nou format la Prima însă lucrurile nu au decurs aşa cum a sperat, astfel a decis să se reprofileze. Iată cu ce se ocupă în prezent.

Florin Călinescu a avut o carieră în lumea televiziunii zeci de ani, însă acum mărturiseşte că şansele să mai apară pe sticlă sunt aproape de 0. A decis să îşi schimbe radical viaţa, a lăsat capitala şi s-a mutat la ţară. Acolo, fostul prezentator tv are o mini-fermă de animale.

Florin Călinescu: „Sunt tot la oraș, dar la țară”

De altfel, domeniul impresionant poate fi văzut în cadrul unui videoclip publicat pe YouTube, în care actorul vorbește despre viața pe care o duce în prezent.

„Uite, acolo: silozuri. Suntem dotați. Toată cabana asta am pus panouri solare ca să facem una și alta. Să avem curentul nostru.

Aici suntem într-o mică livadă și am zis că dacă tot am pământ, de ce să stau în oraș?! Am treabă, mă duc. Acum vine orașul peste noi. Omul ăsta de aicea de la Buftea, primarul, este destul de harnic și e un oraș ok, la ora asta. Eu sunt tot la oraș, dar la țară. În spate am ieșire la apă, ce să-mi mai trebuiască? E aparență de lac, dar e Colentina care curge.

Mă gândesc acum să iau și o vacă, un cal. Am avut capră, dar m-am supărat că nu a fost atent șu unul din copil s-a înrudit cu maică-să. Numai că ardeau tot ce e pe aici. Dar vreo trei oi și un berbecuț aș pune să mișune pe aici”, a dezvăluit Florin Călinescu.

Cu ce se ocupă Florin Călinescu în prezent

În acelaşi timp, fosta vedetă de la ProTV recunoaşte că nu poate sta departe de pasiunea lui. Chiar dacă nu mai apare la niciun post TV și-a făcut propria emisiune, Onlifanz pe canalul său de YouTube.

„Nu știu să o definesc. Se numește Onlifanz și e ceva de Florin Călinescu… Nu e podcast, pentru că o să urmeze și unul adevărat… Asta este o nebunie, dacă vrei. Aşa am început şi la PRO TV cu Ora 7, bună dimineață”, a spus actorul pentru Click.

CITEŞTE ŞI: FLORIN CĂLINESCU A FOST LUAT ÎN VIZOR! MIHAI BOBONETE ȘI DRAGOȘ BUCUR AU RUPT TĂCEREA. CE AU PUTUT SĂ SPUNĂ DESPRE FOȘTII JURAȚI ROMÂNII AU TALENT

Pe lângă asta, Florin Călinescu își dorește să scrie și să producă propriul film.

„Mă străduiesc să scriu eu un film și să-l produc tot eu. Voi vedea, cine știe, poate îl voi și regiza? Momentan, îl scriu, nu pot oferi detalii, fiind inspirat dintr-o realitate îmbunătățită de considerațiile mele personale. (…)

E foarte bine că se produc filme, în special pe bani particulari, dar și că lumea merge la ele. Ăsta e cel mai important lucru. Dacă mi se propune un scenariu, îl citesc și voi vedea. De propus, mi se mai propune. Spre exemplu, voi juca într-un film vara asta!”, a mai dezvăluit Florin Călinescu, într-un interviu acordat pentru