Ce s-a descoperit la autopsia femeii care a murit în fața spitalului din Slatina. Rudele acuză medicii de malpraxis

Caz revoltător în spitalul județean din Slatina. După ce a fost consultată și diagnosticată cu enterocolită, colică abdominală și constipație cronică, o femeie a fost trimisă acasă, iar la câteva minute s-a prăbușit în fața unității medicale și a murit. Fiica acesteia este dispusă să-și facă dreptate în instanță și a depus plângere penală împotriva medicilor. Ce s-a descoperit, de fapt, la autopsia femeii în vârstă de 70 de ani.

Femeia a ajuns la spitalul județean din Slatina cu dureri cumplite, disconfort în zona abdomenului, respirație accelerată și o stare de agitație severă. După ce a fost consultată, pacienta a fost diagnosticată cu enterocolită, colică abdominală și constipație cronică. După 5 ore, medicii au considerat că starea de sănătate a femeii nu reprezintă o urgență medicală și nu necesită internare, apoi a fost trimisă acasă.

Fiica pacientei nu îți revine nici acum din șoc. Aceasta a povestit pas cu pas ce s-a întâmplat înainte ca mama ei să moară. După o oră de așteptare în sala de triaj femeia a fost preluată de medici, iar după alte patru ore de stat în spital i s-a pus diagnosticul de enterocolită, colică abdominală și constipație cronică. Femeia susține că doar la insistențele ei, medicii i-au administrat bătrânei un calmant.

”După aproximativ 5 ore am fost chemată să vorbesc cu medicul de gardă, mi s-a spus că mama mea nu are nimic, mi s-a spus din start că nu are nimic grav, nu necesită internare, doar să îi facem tratament acasă pentru enterocolită”, a spus Marinela Roșu, fiica femeii de 70 de ani, pentru ProTV.