Ce s-a întâmplat când Țzancă Uraganu a urcat pe scena Beach, Please din Costinești. Imaginile virale pe TikTok definesc România VIDEO

În acest weekend, litoralul românesc a fost martor la concertele spectaculoase interpretate de artiști atât din țară, cât și internaționali. După ce Travis Scott a încins atmosfera la Costinești, surpriza serii a fost apariția lui Tzancă Uraganu pe scenă, spre deliciul publicului român. Iată cum au reacționat tinerii când l-au auzit pe manelist pe scenă!

Travis Scott a făcut senzație în zori la Costinești. Deși a întârziat la Beach, Please! din cauza unui zbor, trapperul a electrizat atmosfera la festival. Zeci de mii de tineri au ascultat și fredonat piesele sale. Artistul internațional a fost cel mai bine plătit de la Beach, Please!, fiind vedeta principală a festivalului din acest an, după cum ne-a spus chiar Selly. Surpriza serii a venit după performanța lui Travis Scott, când pe scenă a urcat nimeni altul decât Tzancă Uraganu, luând prin surprindere publicul.

Cum a reacționat publicul de la Beach, Please! când pe scenă a urcat Tzancă Uraganu

După ce Travis Scott a coborât de pe scenă, publicul a început să se retragă, neștiind că urmează să urce nimeni altul decât Tzancă Uraganu. Când s-a auzit vocea artistului, tinerii s-au grăbit înapoi la scenă, nerăbdători să-l vadă pe manelist. Atmosfera s-a schimbat rapid, iar mulțimea a început să fredoneze piesele cântate de Tzancă Uraganu, transformând festivalul într-un spectacol neașteptat.

Potrivit programului pentru mainstage-ul zilei de duminică, 14 iulie, Tzancă Uraganu se pare că nu apare și că a fost o surpriză pentru public. Iată cum arată programul după orele 21:00.

21:25 – French Montana

21:55 – Special Performance

22:25 – Ice Spice

23:10 – Dhurata Dora

00:10 – Special Performance

00:40 – Travis Scott

02:10 – Oscar

02:55 – Special Performance

03:15 – IAN

Festivalul „Beach, Please!” organizat la malul Mării Negre a avut ca artist cap de afiș pe celebrul rapper american Travis Scott, iar surpriza serii a fost apariția neașteptată a lui Tzanca Uraganu după ce acesta și-a încheiat spectacolul. Evenimentul desfășurat în perioada 10 – 14 iulie 2024 la Costinești a fost marcat de numeroase atracții pregătite de organizatori. Fanii au fost încântați de prezența lui Travis Scott în România, el fiind unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. De asemenea, transmisiunea LIVE a evenimentului nu a inclus momentul live al lui Travis Scott pe YouTube, un aspect important pentru mulți spectatori.

