Ce s-a întâmplat, de fapt, între Daniel Pavel și fosta logodnică. S-au despărțit înainte de nuntă!

Daniel Pavel a povestit ce s-a întâmplat cu adevărat între el și femeie pe care a cerut-o în căsătorie în urmă cu un an.

Prezentatorul de la Survivor România a precizat că distanța dintre el și logodnică, din cauza profesiei, și-a spus cuvântul.

„Trebuie să reiau precizarea legată de faptul că, inițial, inelul fusese oferit și acceptat de iubita mea de atunci, de ziua ei, cu un an și jumătate înainte de vara trecută. După «Survivor», în emoția revederii, reală și autentică, un nou inel a fost doar o chestiune de formă, și nu de fond. Un context pe care amândoi l-am crezut posibil. Regăsirea însă nu s-a mai produs, iar timpul nu a mai avut răbdare cu noi, cum spunea Preda în «Moromeții». Orele s-au transformat în zile, iar zilele în săptămâni, pentru fiecare dintre noi, în urma alegerii făcute de ea. Suferință a fost, însă ce a mai fost și este încă este convingerea mea că tot ceea ce simțim, dacă suntem sinceri cu noi înșine, trebuie să stea sub semnul dreptului divin la iubire și la o viață bine trăită, în acord cu menirea noastră pe acest Pământ. Sunt convins că mulți dintre cei care ne citesc acum înțeleg foarte bine ce spun și că ce pare cumplit de suportat la un moment dat este, de fapt, o lecție din care te ridici mult mai puternic. Am trăit cu fosta parteneră atât de mult și de multe, intens, un întreg univers propriu de cuplu. Dar toate au devenit trecut, însoțite de uitarea vindecătoare aferentă”, a declarat Daniel Pavel în revista VIVA!