Premierul Florin Cîțu a anunțat că masca de protecție nu va mai fi obligatorie în spațiile deschise, iar circulația pe timpul nopții nu mai este restricționată, începând cu 15 mai. Plus alte decizii luate de executive. Cum au sărbătorit românii, la miezul nopții, marea relaxare?

Începând cu ziua de sâmbătă, 15 mai, românii pot merge pe stradă fără grija că au uitat masca de protecție acasă. Și fix la miezul nopții, oamenii au ieșit pe străzi, pentru a sărbători. În Capitală s-au strâns cu sutele în unele locuri și nu au ținut cont de aglomerație. Masca jos, a fost cuvântul de ordine. Străzile s-au umplut de mașini, iar zonele centrale au fost pline. În parcarea din Piața Constituției, lângă Palatul Parlamentului și in multe alte locuri s-au strâns sute de tineri. ”Doamne, simt că am evadat, e super tare, e foarte tare, dar totuşi trebuie să ţinem cont de nişte chestii, chiar dacă lucrurile sunt mai lejere acum. E senzaţional, îmi vine să plâng sincer, simt că îmi trăiesc tinereţea”, a spus, cu entuziasm, o fată. ,,Nu am mai văzut atâta lumea de ceva timp. Mi-e dor de concerte, terase, vreau să revină totul la normal”, a complatat un tânăr, pentru stirileprotv.ro. (CITETE ȘI: RESTRICȚIILE SE RIDICĂ, DAR STAREA DE ALERTĂ RĂMÂNE! FLORIN CÎȚU: ROMÂNII SĂ ÎNȚELEAGĂ CĂ ÎNCĂ SUNTEM ÎN PANDEMIE)

Ce s-a întâmplat în București în noaptea în care restricțiile au fost ridicate

De asemenea, și în alte orașe oamenii au sărbătorit ”libertatea”, iar acum așteaptă să se bucure de ridicarea celorlalte restricții cauzate de pandemia de coronavirus. Terasele rămân deschise până la miezul nopții, iar magazinele pot reveni la programul lor normal. S-a umblat și la competiții și spectacole, unde se poate merge, însă doar cei care s-au vaccinat. Numărul va fi limitat. (NU RATA: FLORIN CÎȚU, ANUNȚUL MOMENTULUI: “PANDEMIA VA TRECE!” CE SE VA ÎNTÂMPLA CU RESTRICȚIILE DE LA 1 IUNIE)

Florin Cîțu făcea anunțul, în urmă cu doar câteva zile. “Se elimină restricţia privind portul măştii în spaţii deschise neaglomerate. Se elimină totodată restricţiile de circulaţie pe timpul nopţii a persoanelor. Se stabileşte programul restauratelor, cafenelor, barurilor şi teraselor în intervalul orar 5-24:00. Se elimină restricţia privind programul operatorilor economici până la ora 21.00”, spunea premierul.