Ce s-a întâmplat între Karmen Minune și Bogdan Căplescu, înainte de divorț. A spus-o fără ocolișuri: ”Știe tot!”

La începutul lunii septembrie, Karmen Simionescu anunța divorțul de Bogdan Călpescu. După 5 ani de mariaj, cei doi soți au decis să se despartă și să rămână în relații decente de dragul Sofiei, fiica lor. Recent, fiica lui Adrian Minune a vorbit liber și deschis despre perioada critică din căsnicia sa, dar și despre momentul în care au decis să pună punct relației.

Invitată în podcastul lui Bursucu`, Karmen Simionescu a vorbit fără rețineri despre problemele din căsnicia sa cu Bogdan Călpescu. Cei doi au format un cuplu timp de 5 ani și am împreună o fetiță. După lungi încercări de a resuscita relația, fiica lui Adrian Minune și soțul ei au decis să o ia pe drumuri separate. În ce context și cum a fost luată decizia de a divorța? Fetița lor a știut de la început tot ceea se ce întâmplă între părinți ei. Citește și: A fost sau nu înșelată Karmen Simionescu de soțul ei?! „Pot să spun, în mod oficial. În 6 ani de zile…”

Recent, Karmen Simionescu a deschis Cutia Pandorei și a mărturisit că nu mai există nicio cale de împăcare cu tatăl fetiței sale. Cei doi foști soți au luat de comun acord decizia de a merge pe drumuri separate, decizie gândită și discutată de nenumărate ori. În această situație, fiica lui Adrian Minune a mărturisit că nu mai există sub nicio formă cale de împăcare cu tatăl fetiței sale.

În ceea ce o privește pe Sofia, fetița lor, Karmen Minune a mărturisit că cea mică știe tot ceea ce s-a întâmplat în relația părinților ei și nu i-au ascuns nicio clipă faptul că urmează să divorțeze. Fiica lui Adrian Minune se mândrește cu faptul că cea mică este extrem de matură pentru vârsta sa, motiv pentru care a avut curajul să-i spună exact ceea ce s-a întâmplat în relația părinților ei.

”Sofi știe tot ce se întâmplă și își dorește ca mama ei să fie bine. E cel mai frumos lucru pe lumea aceasta. Copilul meu este un copil foarte matur, care înțelege lucrurile câteodată mai bine decât mine. Am discuții cu ea și conversații lungi despre orice. Ea e viața și lumina și ochii mei și ea știe prin ce am trecut noi, ca familie. Dacă eu am ales să iau decizia aceasta, vreau ca toată lumea să știe că am luat-o în binele nostru individual, al meu, al fostului soț și al ei.”, a mai spus Karmen.