Ce sacrificiu a vrut să facă Iuliana Tudor pentru a-și salva mama suferindă. Vorbele care spun totul despre relația celor două: „Aș fi făcut orice ca ea să fie bine”

Astăzi, Iuliana Tudor a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care le-a mărturisit prietenilor virtuali că mama ei s-a stins din viață. În cadrul unui podcast de excepție, vedeta TV și-a deschis sufletul și a vorbit despre sacrificiul pe care l-a dorit să îl facă, pentru a-și salva mama. Mai sus, poate fi privită o parte din discuția pe care prezentatoarea TVR a purtat-o, în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene. Mai jos se regăsesc informațiile.

Iuliana Tudor traversează o perioadă foarte dificilă. În data de 8 noiembrie, mama ei s-a stins din viață. Astăzi, realizatoarea de la TVR a transmis un mesaj emoționant, pe rețelele de socializare. (Vezi AICI) În cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, și-a deschis sufletul și a vorbit despre mama ei și modul în care i-a oferit educație. De altfel, vedeta TV dorea să facă un sacrificiu, pentru a-și salva părintele.

Vezi și IULIANA TUDOR ÎȘI EXPRIMĂ CELE MAI MARI ASPIRAȚII, ÎNTR-UN PODCAST DE EXCEPȚIE: “NU MI-A IEȘIT NICIODATĂ, DAR ÎMI DORESC ȘI ÎN ZIUA DE ASTĂZI SĂ…”

Iuliana Tudor, dezvăluiri cu sufletul deschis: „Am avut acest noroc de a avea un părinte intuitiv”

Vedeta TV a făcut dezvăluiri emoționante despre modul în care mama ei s-a implicat în educația sa. De altfel, Iuliana Tudor și-a dorit să devină medic, pentru a putea să își salveze mama. Pentru a putea avea parte de îmbogățire culturală, mama Iulianei Tudor renunța la tratament, doar pentru a-i cumpăra fiicei sale cărți.

„Ambii părinți au făcut asta. Și tatăl meu, și mama au ales intuitiv. Vezi, ei nu au făcut cursuri, cum sunt acum, de parenting sau alte îndrumări din partea cuiva. Se clădește în familie educația. Educația aceea de bază, care și în viața ta de adult te va urmări și te va ajuta. Respectul. Revin la cuvânt respect. De fapt, asta e baza. Părinții mei aveau respect pentru școală, ideea de școală. De unde să știe ei… tatăl meu este absolvent de facultate, a terminat la Iași Contabilitate. Mama a făcut liceul. Și, atunci, tot timpul m-am întrebat de unde știa ea toate aceste lucruri”, a mărturisit vedeta TV.

Vezi și IULIANA TUDOR, VEDETA TVR, DĂ TIMPUL ÎNAPOI “O DATĂ-N VIAȚĂ”. “O GRĂMADĂ DE APELATIVE AM AVUT!”

„Aveam în ea acest imbold permanent”

Mama ei a pus accent pe viața culturală, îndrumându-și fiica pe această cale. De altfel, Iuliana Tudor a vorbit deschis despre acest aspect pe care l-a întâlnit încă din perioada copilăriei.

„La ea am auzit prima oară cât de important este să ai o plajă culturală foarte bogată. Și îmi spunea: «Tu trebuie să știi literatura română, să îi știi pe ai tăi. Poeți, scriitori, toți romancierii, trebuie să știi lucrul ăsta». Ea nu citise. Apoi, muzică: «Trebuie să știi toate genurile muzicale, dar, în primul rând, muzica clasică. Nu poți să te duci în lume, fără să știi ce a scris Mozzart, Beethoven». Îi știa, îl aveam pe domnul Sava și era în contact direct. Apoi, respectul pentru carte a fost fundamental.

Aveam colecții întregi, plăteam la două săptămâni colecții întregi de cărți. Eram abonată la „Prietenii Cărții”, a fost atunci o ediție splendidă. Și le am pe toate. Și am literatura universală clasică în original. Astea venind tot de la ea. (…) Aveam în ea acest imbold permanent. Am avut acest noroc de a avea un părinte intuitiv. Care a știut că trebuie să așeze în copilul său întâi, din punct de vedere cultural, niște lucruri. Părinții mei și când se certau, nu i-am auzit niciodată jignindu-se, înjurând”, a dezvăluit Iuliana Tudor, în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene.

Podcastul integral în care a fost invitată Iuliana Tudor poate fi urmărit pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene.

Vezi și MĂRTURIILE IULIANEI TUDOR DESPRE PLECAREA DIN TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ: “NU VOI EZITA SĂ SPUN DA!”