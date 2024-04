Ce salariu a cerut o româncă de 21 de ani la angajare? Cum arată „jobul perfect” pentru tinerii sub 25 de ani

Mulți tineri merg la târgurile de joburi, pentru a-și găsi activitatea perfectă sau temporară, pentru a încasa un salariu care să le satisfacă nevoile. În această situație se află și o româncă în vârstă de 21 de ani care a mers să își caute un loc de muncă. Însă, ce salariu a cerut pentru o poziție în care are experiență cel puțin teoretică, deja? Cum arată „jobul perfect” pentru tinerii sub 25 de ani? Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Cum arată „jobul perfect” pentru tinerii sub 25 de ani? În fiecare an, primăvara, în multe orașe din țară se organizează târguri de joburi. Mii de studenți, dar și tineri iau parte la asemenea târguri pentru a găsi un loc de muncă sezonier sau pe termen lung. De altfel, mulți dintre tinerii sub 25 de ani caută locuri de muncă cu un program care să îi favorizeze, dar și un salariu care să le asigure traiul zilnic.

De pildă, tinerii din Oradea au luat parte, zilele acestea, la un târg de joburi. Mulți tineri, care învață pentru diverse specializări, au venit la târg pentru a-și găsi un loc de muncă. Printre aceștia se numără și o româncă în vârstă de 21 de ani, pe nume Mihaela, care studiază Resurse Umane. Însă din primul an de facultate, tânăra lucrează. Acum, a venit momentul să se gândească la o schimbare și își caută un job care să îi asigure un pachet salarial satisfăcător.

Ce salariu doresc tinerii sub 25 de ani?

Mulți dintre tinerii sub 25 de ani încearcă să își găsească un job care să le confere un program flexibil și un salariu decent. De pildă, tânăra în vârstă de 21 de ani dorește să găsească un job care să se plieze cu domeniul pe care îl studiază. Și-ar dori să beneficieze de un pachet salarial de 3.000 de lei net. De altfel, să se adauge și diverse sporuri: de noapte, de exemplu.

„Aş dori să-mi schimb jobul. Nu este neapărat ceea ce caut. Ceva care să mă ajute în domeniul pe care îl studiez, în domeniul HR, ca post de recrutare de persoane. Să fie un pachet salarial bun, undeva la 3.000 de lei net, la care să se adauge diferite sporuri de noapte dacă există în companie”, a spus tânăra de 21 de ani, conform Observatornews.ro.

Când vine vorba despre ideea unui „job perfect”, tinerii caută în funcție de anumite criterii. Printre acestea se numără și domeniul în care studiază. De asemenea, se adaugă criterii precum: un pachet salarial potrivit, un program flexibil.

De altfel, un alt tânăr caut un altfel de job: „În domeniul managementului de producţie, procesare. Am venit să văd oferta să văd oferta de piaţă, iar dacă găsesc ceva bun, s-ar putea să fac o schimbare”.

