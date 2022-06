Ce salariu are David Popovici. Cât primește lunar de la CS Dinamo

David Popovici a reușit, la vârsta de 17 ani, să ia medalia de aur în proba de 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de nataţie de la Budapesta, în cursul serii de luni. După Jocurile Olimpice din 2021, David Popovici a părăsit CSA Steaua și este parte a CS Dinamo în prezent. Ce salariu primește lunar?

La vârsta de 17 ani, David Popovici a reușit să impresioneze la Campionatul Mondial de Natație din Ungaria. Adolescentul a cucerit medlia de aur în proba de 200 de metri liber, în cursul serii de luni.

”David a avut contract cu clubul Steaua până în data de 31 august. După încheierea contractului, noi am căutat să semnăm cu un alt club. Am avut mai multe discuţii în acest sens. Am purtat multe negocieri, dar, în cele din urmă, am ales Dinamo pentru că a fost clubul care ne-a făcut cea mai bună şi de viitor ofertă. Alături de David va veni şi antrenorul lui, Adrian Rădulescu”, spunea tatăl lui David, în octombrie 2021.

După ce au avut loc Jocurile Olimpice din anul 2021, David Popovici a părăsit CSA Steaua și s-a alăturat echipei CS Dinamo, care aparție de Ministerul de Interne. Sportivul este plătit cu suma de 7000 de euro lunar, arată gsp.ro.

David Popovici, debutant la Mondialele de seniori

David Popovici, debutant la Mondialele de seniori, a adus primul titlu mondial în bazin olimpic pentru înotul masculin românesc. România mai avea până acum două medalii de aur, cucerite de Tamara Costache (50 m liber, 1986) şi Diana Mocanu (200 m spate, 2001). Bilanţul României la Mondiale este acum de trei medalii de aur, una de argint şi şase de bronz.

David Popovici va evolua pe 21 iunie în serii la 100 m liber, în aceeaşi zi fiind programate semifinalele, iar finala pe 22 iunie.