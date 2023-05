Ce salariu are, de fapt, Mircea Badea, controversatul prezentator de la Antena 3. Nimeni nu se aștepta la o asemenea sumă!

Se știe deja că vedetele din showbiz au salarii foarte mari și că, de regulă, acestea rămân strict confidențiale. Nu este și cazul lui Mircea Badea, care a dezvăluit pe rețelele de socializare, sumele pe care le încasează lunar.

Mircea Badea este unul dintre cei mai controversați jurnaliști din România. Celebrul prezentator al emisiunii „În gura presei” a dezvăluit în mediul online, în urmă cu mai mult timp venitul său lunar, lucru care a șocat pe toată lumea.

Mircea Badea se bucură de câștiguri la care alții doar visează

În urmă cu o bună perioadă de timp, Mircea Badea avea să se dea de gol, chiar pe rețelele de socializare, cu privire la veniturile sale lunare. Prezentatorul Tv a dezvăluit atunci că a plătit către stat suma de 8.911 lei, bani ce reprezintă TVA. Imediat, internauții s-au grăbit să îi calculeze salariul și au ajuns la concluzia că acesta ar câștiga suma de 40.000 de lei net lunar, respectiv 8.600 de euro, plecând de la ideea că plătește un asemenea TVA.

Mircea Badea a ajuns să încaseze lunar chiar și 20.000 de euro

Potrivit informațiilor care au făcut înconjurul presei de-a lungul timpului, pe lângă salariul de la Antena 3, Mircea Badea are și alte afaceri. De exemplu, una dintre cele mai bănoase surse este Editura Badea SRL, prin care mama jurnalistului, profesoară de limba română comercializează o mulțime de cărți pentru elevi.

Totodată, familia Badea mai deține și o firmă specializată în distribuția prin comenzi pe internet. Prin intermediul acesteia, prezentatorul a reușit să obțină încasări frumușele. În 2020, venitul lui s-a învârtit în jurul sumei de aproximativ 20.000 de euro, respectiv 89.638 lei.

Mircea Badea recunoaște că nu are deloc un stil de viață sănătos

Vedeta de la Antena 3 a dezvăluit că nu are deloc un stil de viață sănătos, în comparație cu partenera sa, Carmen Brumă. Badea a mărturisit că nu se duce la sala de fitness și nici nu are o alimentație echilibrată, așa cum mulți ar fi crezut.

„Despre mine se scriu niște inexactități totale. Mircea Badea, eu sunt, care știți are un stil de viață sănătos… Să mor eu, exact asta este, să mor eu dacă am un stil de viață sănătos. Mânca-ți-aș, nu am un stil de viață sănătos. Un tip care se duce la sala de forță. Nu mă duc la sala de forță! Care mănâncă sănătos…

Nu mănânc sănătos. Nimic din toate astea nu sunt adevărate. Ei mă confundă pe mine, mă confundă în sensul stilului de viață. Îmi confundă mie stilul de viață cu cel al lui Carmen. Nu are nicio legătură, dar nici cea mai mică legătură, stilul de viață al lui Carmen cu stilul meu de viață”, declara Mircea Badea în urmă cu câțiva ani.

