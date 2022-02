RCS RDS este una dintre cele mai mari companii de servicii de telecomunicații din România, cu mii de angajați. Surprinzător, salariile sunt medii, în condițiile în care prețurile la alimente au explodat în ultimele luni.

Un casier care lucrează într-un punct Digi RCS-RDS în România are un salariu lunar de 2500 de lei net, la care se adaugă un bonus de 1000 de lei. În plus, există și posibilitatea de bacșiș, care în medie ajunge la 300 de lei. Totuși, salariul variază în funcție de vechime și de localitate.

Ce salariu are un angajat la Digi România

Un tehnician de telecomunicatii are un salariu cuprins între 2200 – 2800 de lei, plus bonusuri de performanță și ore suplimentare care pot ajunge chiar și la 1000 de lei, în timp ce un operator call center are un salariu cuprins între 2000 – 2600 de lei, la care se poate adăuga un bonus de performanță de 400 de lei.

Un reprezentant vânzari are un salariu curpins între 2400 și 3000 RON, plus bonus din comisioane care poate ajunge și la 1000 de lei, un inginer reţea/inginer telecomunicaţii are un salariu cuprins 2200 – 4000 RON, în timp ce un programator poate avea un salariu cuprins între 3000 şi 12000 de lei.

Însă, dacă doreşti să luvcrezi Digi RCS-RDS, trebuie să ştii ca salariul pooate fi negociat pentru fiecare angajat, iar bonusurile se acordă pe baza performanțelor individuale. În plus, pentru angajații mai vechi este posibil ca salariile să crească, în funcție de vechime și calitățile demonstrate.