Ce salariu are un medic rezident. Cât câștigă în 2022

Facultatea de medicină este extrem de grea şi de solicitantă, astfel că la finalul celor șase ani, după un examen dificil, de rezindențiat, studenții ajung să se transforme în medici cu acte în regulă.

Însă, ce salariu are un medic rezident? Salariul unui medic rezident a fost mărit potrivit normelor intrate în vigoare în martie 2018, iar absolvenții de studii în domeniul medical care obțin punctajul minim de promovare de 60% îşi vor alege, în funcţie de nota obținută, locurile şi posturile din cadrul fiecărei specialităţi, iar salariul va crește de la un an la altul.

Astfel, în primul an de rezidenţiat salariul unui tânăr absolvent de Medicină este de 5700 de lei brut. Acest salariu creşte în fiecare an, astfel încât în al doilea an ajunge la 6100 de lei brut, iar în cel de-al treilea an pot ajunge să aibă un venit brut de 6700 de lei lunar, adică aproape 4000 de lei lunar net. În al patrulea şi al cincilea an de rezidenţiat salariul ajunge la 7300 de lei brut, ceea ce înseamnă că un venit net de aproape 4300 de lei, în timp ce în ultimii ani de rezidenţiat venitul brut urcă la 7900 de lei, adică puțin peste 4600 de lei net.

Sumelor menționate în tabelul de mai sus li se pot adăuga venituri suplimentare.

Venitul unui medic (primar, specialist sau rezident) este reprezentat de salariul de bază, la care se adaugă o sumă de bani aferentă gărzilor realizate în acea lună și sporul pentru condițiile de muncă. De asemenea, se poate adăuga o indemnizație pentru titlurile științifice dobândite. Așadar, dacă ești medic rezident, poți solicita, fie în instituția în care lucrezi deja, fie într-o altă unitate medicală, poate chiar privată, gărzi suplimentare pentru a-ți mări veniturile.

Sursa foto: Pexels.com