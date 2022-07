Ce salariu are un curier de la Glovo? Cât câştigă faţă de livratorii Uber Eats sau Bolt Food

În perioada pandemiei, atunci când mulţi oameni au rămas fără joburi, serviciile de curierat au reprezentat o opțiune de angajare pentru multe persoane. Glovo a fost, fără îndoială, printre cei mai căutați angajatori din domeniu. Iată ce salariu are un curier la această companie faţă de livratorii Uber Eats sau Bolt Food.

Pentru cei care vor să câştige bani în plus pe lângă salariu sau nu găsesc o altă alternativă de angajare, printre cele mai populare opţiuni se numără serviciile de curierat. În România există mai multe companii care oferă salarii atractive, bonusuri şi alte beneficii.

Ce salariu are un curier de la Glovo?

Aplicațiile de livrări, precum cea de la Glovo, au început să fie extrem de căutate la noi în ţară în ultima vreme.

Ca să devii curier Glovo, în primul rând, trebuie să ai vârsta de minim 18 ani. După ce ai trecut de acest prim pas, ai nevoie de un smartphone cu sistem de operare Android sau iOS de pe care să poţi prelua comenzi şi să comunici cu clienţii. Acest lucru este valabil în toate companiile care oferă astfel de servicii.

De asemenea, trebuie să ai un vehicul, care poate să fie mașină, scuter sau bicicletă. În cazul în care nu deţii niciunul dintre acestea, Glovo vine în ajutorul tău cu o mașină, în limita disponibilității, pe care o poţi închiria.

Cel mai atractiv lucru însă pentru mulţi este programul. Îţi poţi stabili orele de muncă în funcţie de nevoile tale. Poți lucra full-time sau part-time, pe timp de zi, seara sau în weekend.

În ceea ce priveşte salariul, Bolt Food oferă comision fix de 6%, plus bonusurile pe care le oferă partenerii. Tazz oferă 15 lei per cursă, indiferent de restul factorilor, plus ale bonusuri.

Cât despre salariul unui curier de la Glovo, potrivit celor care activează în domeniu, se poate câștiga zilnic în jur de 150 – 200 de lei, pentru 8-10 ore de activitate. Astfel, la finalul unei luni, livratorul se poate alege chiar și cu 4.000 de lei.

sursa foto: Inquam