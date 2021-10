Ce salariu avea Andreea Marin pe vremea când prezenta emisiunea „Surprize, Surprize”: „Era la început mic, de reporter cu jumătate de normă”

Andreea Marin a intrat în lumina reflectoarelor pe vremea când avea doar 19 ani. Prima dată a început să lucreze în televiziune, mai exact la TVR. Cu trecerea timpului, aceasta a devenit una dintre cele mai apreciate vedete din România, iar acest lucru s-a păstrat până în prezent.

Puţini sunt cei care ştiu faptul că Andreea Marin şi-a început cariera în momentul în care a fost aleasă să prezinte emisiunea „Țara lui Piticot”. Vedeta povestea faptul că din această perioadă are cele mai frumoase amintiri, deşi nu acest proiect a consacrat-o.

La acea vreme, Andreea Marin era studentă la Informatică și avea alt drum în viață, însă televiziunea i-a schimbat complet percepţia.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent pentru CANCAN.RO, Andreea Marin a vorbit de salariu pe care îl avea, atunci când lucra în TVR.

„La TVR Iași salariul era la început mic, de reporter cu jumătate de normă. La știri aveam un singur sacou al meu, galben, cel cu care apăream zi de zi la premiile Oscar. Cei de acolo m-au numit „Lady în Yellow”, crezând că e o strategie de imagine, de fapt.

Apoi, la „Surprize”, aveam un salariu mult sub cel al prezentatoarei programului similar din alte țări. Dar Lazarov mi-a spus: „Eu nu voi plăti mai mult, aceasta e piața din România și nivelul de aici, dar te voi învăta cum să îți folosești mintea și potențialul să câștigi altfel adițional. Fă-ți o firmă și vei vedea că poți”.

Așa am făcut. La început, doar salariul intra prin firmă, apoi ușor, ușor am învățat că pot fi un bun comunicant. Am început să lucrez cu lumea publicității, cu firme mari la nivel internațional. Am devenit eu însămi producător, creator, am făcut școală în America pentru a învăța mai mult și lucrurile au crescut în timp.

M-am dezvoltat. Astăzi, am propriul Creative Hub Voice&Visibility, locul în care evenimente de tot felul și concepte mari de campanii sunt create și ajută companiile și comunitatea. Este locul unde avem tehnica necesară pentru filmări și ședințe foto profesionale și multe altele”, ne-a declarat Andreea Marin în cadrul unui interviu recent.

Andreea Marin încă are emoţii atunci când apare în faţa admiratorilor săi

Chiar dacă are în spate trei decenii de experiență, celebra prezentatoare recunoaşte că de cele mai multe ori încă are emoţii atunci când urcă pe o scenă.

„Am emoții mereu, și astăzi, după aproape trei decenii de experiență. Și consider că în ziua în care nu voi mai avea emoții, nici nu voi putea să le mai transmit mai departe, deci mai bine renunț la meserie. Sper să nu vină niciodată un astfel de moment”, a mai spun Andreea Marin, potrivit aceleași surse.

Sursă foto: Instagram