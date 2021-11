Ce salariu are Mirela Vaida la Acces Direct. Emisiunea a fost scoasă din grilă de Antena 1

Recent, în presa s-a vehiculat bomba anului: Emisiunea „Acces Direct” va di scoasă din a Antenei 1. Conform surselor CANCAN.RO, emisiunea „Acces Direct” va fi eliminată din grila de programe a postului Antena 1. Show-ul prezentat de Mirela Vaida nu va fi însă scos definitiv de pe ecrane, ci doar mutat.

Emisiunea ”Acces Direct” a încasat cea mai mare amendă din ultimii trei ani. Câteva dintre edițiile care au stârnit un val de controverse în rândul telespectatorilor au făcut pagubă în bugetele de la Antena 1.

Ce salariu înasează Mirela Vaida de la Antena 1

Mirela Vaida primește sume importante de la Antene, dar se pare că actrița ar încasa un salariu mai mic decât Simona Gherghe. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN, vedeta ar fi plătită pe ediție, în total salariul său ajungând la 5.000 de euro.

„Eu sunt plătită pe ediţie. Aşa sunt salariile în televiziune, în general. Eu am o sumă negociată pe ediţie, care nu e fabuloasă, şi se înmulţeşte cu câte zile am lucrat. Pe mine nu mă afectează etichetele care mi se pun. Eu am făcut mai multe emisiuni LIVE, Acces Direct nu este prima. Atâta timp cât se vorbeşte, înseamnă că eşti important pentru ei”, a declarat Mirela Vaida.

”Acces Direct”, amenzi usturătoare

Potrivit paginademedia.ro, emisiunea ”Acces Direct” a fost sancţionată cu suma de 150.000 de lei pentru ediţiile din 22 decembrie 2020, 8 ianuarie 2021 şi 17 mai 2021.

”Noi nu putem vorbi despre o relaţie de cauzalitate între ceea ce se s-a întâmplat în emisiuni, putem vorbi de complicitate şi instigare la crimă. E ca şi cum noi asistăm la spânzurătoare. Ce se întâmplă în emisiune este valorificarea unor stereotipuri care duc la moarte.

Tot formatul emisiunii este să exploateze tot ce este din senzaţional. Ameninţarea cu moartea e faptă penală, se petrece în studio. Modelul acestei emisiuni poate fi urmat de mai mulţi oameni din ţară”, a declarat Mircea Toma pentru paginademedia.ro.

Sursa foto: Facebook