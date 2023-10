Ce salariu trebuie să ceri la interviu, dacă vrei să te muți în Cluj-Napoca, pentru a trăi decent: chirie, mâncare și facturi

Cluj-Napoca este considerat un oraș scump, atunci când vine vorba de imobiliare. Fie că ai de gând să închiriezi o locuință, fie că vrei să cumperi una, atunci trebuie să scoți din buzunar o sumă frumoasă. Cele la prețuri accesibile se dau ca pâinea caldă, chiar dacă sunt în zone îndepărtate de centru. În ciuda costurilor uriașe pe care clujenii le au, tot mai mulți oameni vor să se mute acolo. Un tânăr a ținut să ceară sfatul internauților, legat de salariile și traiul în Cluj.

Se zvonește de multă vreme că cel mai scump oraș din România a ajuns să fie Cluj-Napoca. Asta pentru că prețul chiriilor și al locuințelor a crescut considerabil în ultimii ani, după ce au dat năvală tot mai mulți tineri. Costurile continuă să fie majorate pentru buzunarele multora, însă chiar și așa unii fac eforturi mari pentru a se putea stabili în acest oraș. Un tânăr își dorea să facă pasul spre o nouă viață și s-a gândit să se stabilească în Cluj. Sigur că, înainte să recurgă la această transformare, el a decis să se sfătuiască pe internet cu alți oameni.

”La anul vreau să mă mut în CLUJ singur. Ce salariu ar trebui să am să trăiesc ok? Adică: – chirie; – mâncare; – facturi; -motorină? Și să pot pune și deoparte…Nu am vreo facultate, deci nu vă imaginați că o să câștig mai mult de 4000-4500…no hate pls!”, se arată în postarea făcută de un tânăr, pe platforma Reddit, relatează stiridecluj.ro

Ce sfaturi a primit din partea internauților

Părerile au fost împărțite, însă mulți au fost cei care i-au recomandat să nu se mute în Cluj, dacă nu are un venit destul de mare. Altfel, traiul ar fi foarte greu pentru că viața e destul de scumpă. De la chirie, până la mâncare și alte nevoi ale fiecărui om. O persoană spune că nu ar sta în Cluj dacă nu ar câștiga cel puțin 5000 de lei lunar.

”De ce vrei să te muți în Cluj? Nu am o problema cu asta, dar ideea e că orașul e scump și dacă nu ai un motiv întemeiat dpdv profesional sau personal să vii aici, adică o calificare sau un plan (poate fi construcții sau poate fi IT, zic sa nu fie un job generic luat doar ca să stai aici), atunci aș alege alt oraș.

Trecând peste sfatul nesolicitat, chiria e minim 250€ (garsoniera/camera împărțită cu cineva + utilități vreo câteva sute de lei), mâncarea + chestiile de care ai nevoie prin casă în jur de 2000 (gătind acasă și mâncând variat, maxim 2 comenzi pe luna aș pune), mașina în general e o cheltuială destul de serioasa – RCA, ITP, impozit, revizie + eventualele piese, parcare, rovinieta, combustibil.

Nu am pus bani de haine, vacanțe, distracții, o consultație la medic, un tuns, etc. Părerea mea e că la 4000 de lei nu poți economisi bani dacă nu mai ai nicio altă sursă de venit sau ajutor de vreun fel și mă consider o persoană atentă cu banii”, este de părere cineva.

”Eu nu aș sta în Cluj fără să câștig cel puțin 5000 de lei. Depinde de stilul tău de viața, dar la ultima verificare o garsonieră se închiriază cu 300-350€/lună. Poți găsi ceva mai ieftin la 200-250€, dar o să ai condiții mai modeste: canapea în loc de pat, zona mai departe de centru și probabil plita care se pune în priză în loc de aragaz. Dacă împarți chiria cu cineva ieși mult mai bine.

Dar ca sa facem o sumă: 2000 de lei chirie + facturi (dacă ai noroc sa prinzi ceva a spus altcineva.

„Se poate, dar mai greu. Aici cel mai greu e cu chiria, unde recomand să cauți să împarți cu cineva mai degrabă, decât să suporți singur toate costurile. Recomand și să cauți locuri cu acces ușor la autobuz, pentru că altfel, o să pierzi timp și carburant aiurea stând în trafic. Îți spun cu toată sinceritatea că, dacă găsești ceva accesibil, nu ai nevoie de mașină absolut deloc în oraș. Ce mai observasem este că în primăvară, de obicei, cam scădeau puțin chiriile, așadar poate merită să vânezi chirii în perioada aia. Imposibil nu e, dar e greu”, a mai spus alt internaut, pe platforma respectivă.