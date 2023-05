Ce scrie, de fapt, pe bilețelul pe care Andreea Moromete i l-a dat Alexandrei Porkolab, imediat după ce a fost eliminată de la Survivor

În ediția de miercuri seară a emisiunii Survivor România, Andreea Moromete a fost eliminată în urma votului telespectatorilor. Deși putea scăpa de eliminare, Războinica a ales să-i ofere simbolul imunității prietenei sale Alexandra Porkolab. Totodată i-a dat și bilețelul pe care-l găsise în junglă în urmă cu două săptămâni. Citiți în continuare ce scria pe bilețelul pe care Războinica i l-a oferit amicei sale.

Miercuri seară, la Survivor România, lupta pentru eliminare s-a dat între Andreea Moromete și Ștefania Stănilă. În urma votului publicului, cea care a părăsit competiția de la Pro TV a fost Andreea. După ce a fost nominalizată de Daniel Pavel ca fiind cea care va pleca din jungla dominicană, Războinica a dezvăluit că avea simbolul imunității. Ea îl putea folosi pentru a scăpa de eliminare, dar a preferat să i-l ofere prietenei sale Alexandra Porkolab.

(CITEȘTE ȘI: I-am făcut calculul! Câți euro a primit Andreea Moromete din partea Pro TV, pentru cele 18 săptămâni la Survivor)

Ce scria pe bilețelul primit de Alexandra Porkolab de la Andreea Moromete

Gestul a surprins pe toată lumea, însă Andreea a explicat că a luat această decizie din dorința de a-și ajuta prietena să-și crească fetița, dar și să arate adevărata față a unor concurenți. În momentul în care Andreea i-a predat Alexandrei Porkolab simbolul imunității, i-a oferit și bilețelul pe care-l găsise în urmă cu două săptămâni în junglă. Mesajul scris pe acest bilețel explică foarte clar că ultima oportunitate de a folosi simbolul imunității este consiliul tribal de dinainte de a rămâne în competiție cinci concurenți. După eliminarea Andreei, în jungla din Republica Dominicană au mai rămas șase concurenți: Ștefania Stănilă, Alexandra Porkolab, Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan, Dan Ursa și Andrei Krișan.

„Felicitări! Ai găsit simbolul imunității ascunse. Poți folosi acest simbol sacru în beneficiul tău sau pentru a salva un alt membru al tribului tău. Atenție! Ultima oportunitate de a folosi acest simbol este în consiliul tribal dinainte de a rămâne ultimii 5 în cursă”.

Ce a spus Andreea Moromete după eliminarea de la Survivor

Andreea Moromete a intrat în competiție pe data de 9 ianuarie 2023, adică de la început. Ea a rezistat eroic timp de 18 săptămâni, în ciuda condițiilor foarte grele de trai, dar și a probelor complicate. După ce a fost anunțată că va părăsi competiția, Andreea a ținut să le mulțumească tuturor celor care au votat-o și a anunțat că-i oferă simbolul imunității prietenei sale Alexandra Porkolab.

„Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care m-au votat. Sunt recunoscătoare că am făcut parte din aventura asta. Le mulțumesc celor care m-au adus aici prin biletul de aur și, ca de plecare, vreau să fac un cadou cuiva. Un cadou pentru care am muncit de am rupt. Vreau să îl las unei mămici pentru că așa cum luptă ea pentru fetița ei, Antonia, așa am luptat eu pentru nepoțica mea, Victoria. Am la mine simbolul imunității ascunse și cu un bilețel. Simt că îl merită. Aș vrea ca acest simbol să i-l las ei” , a spus Andreea Moromete.

(VEZI ȘI: „Blat” la Survivor cu eliminarea Andreei Moromete? Scandal uriaş la Pro TV)