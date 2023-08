Ce scrisoare i-a trimis soția jandarmului de la Costinești unei cunoscute prezentatoare din România. A fost făcută publică!

În ultimele zile, Ionuț Niță, jandarmul-erou care a pus la punct mai mulți scandalagii din Costinești, a devenit celebru pe internet. După ce au apărut imagini în spațiul public în care bărbatul este surprins în timp ce se bătea cu indivizii respectivi, reacțiile și aprecierile au început să curgă. Aplaudat de o țară întreagă pentru gestul pe care l-a făcut, jandarmul a declarat că el doar și-a făcut datoria și nu consideră că trebuie să fie în centrul atenției publice. Soția lui, Olimpia, a transmis o scrisoare publică prin care a ținut să transmită un mesaj de impact susținătorilor partenerului său de viață.

Jandarmul, fost luptător în Legiunea Străină, a intervenit pe data de 15 august, pe plaja din stațiunea Costinești, după ce doi tineri de 19 ani, respectiv 23 de ani, au sunat la 112 susținând ar fi fost agresați fizic de un grup de indivizi.

Ionuț Niță a intervenit și le-a oferit o lecție nu doar indivizilor agresivi, ci unei țări întregi. Reacțiile nu au încetat să apară. Jandarmul devenit erou a fost apreciat pentru gestul său și a reușit să câștige inimile multor români.

În timp ce unii au lăudat gestul respectiv, alte persoane nu au fost atât de calde și de impresionate de fapta pe care a făcut-o Ionuț Niță.

În acest sens, Olimpia, soția lui Ionuț Niță, a ținut să transmită un mesaj public vizavi de toate cele întâmplate.

Scrisoarea transmisă de soția jandarmului-erou: „Niciodată nu se va lăuda în public, dar eu sunt mândră de el”

Corina Băcanu, de la Kiss FM, a ales să-l susțină pe jandarm, însă aceste aprecieri i-au adus amenințări la adresa ca. Din acest motiv, Olimpia a ținut morțiș să-i transmită o scrisoare emoționantă și să-i mulțumească pe această cale pentru că nu s-a lăsat intimidată.

Ulterior, scrisoarea a fost publicată pe rețelele sociale.

„Bună, Corina,

Eu sunt soția «Jandarmului Înalt»😅

Îți scriu ție acest mesaj pentru că ai apreciat acțiunea soțului meu și deși ulterior ai fost amenințată și hărțuită online, nu ți-ai pierdut cumpătul.

Redau aceste rânduri din 3 motive:

1- pentru că oamenii de bine niciodată nu sunt atât de apreciați și „scoși în față”, pe cât ar merita;

2- pentru că toti avem familii, și sunt sigură că aproape toate/toti am avut de suferit într-o situație asemănătoare cu cea de la Costinești, și ne interesează să știm că suntem protejați cu toții;

3- pentru că au ieșit în presă câteva informații eronate și dorim să oferim noi narativa corectă .

Toată lumea îl știe în prezent drept „jandarmul ăla înalt de la Costinești”, eu îl știu drept soț, tatăl copiilor mei și prietenul cel mai bun.

Niciodată nu se va lăuda în public, dar eu sunt mândră de el, așa că eu o voi face.

Personal, nu pot vorbi despre ce s-a întâmplat ulterior altercației pentru ca probabil nu as fi cea mai obiectiva, plus ca exista o ancheta în desfășurare.

Să vă explic, omul acesta, oricât ar fi de obosit, se trezește la 5 dimineața ca să meargă la muncă, să participe activ la siguranța publică, și de cele mai multe ori aude din jur mișto-uri, înjurături, și chiar amenințări, doar pentru că are această meserie. Pentru unii nici nu contează că el e acolo să ajute. De cele mai multe ori nu se lasă impresionat de astfel de situații, însă când lucrurile escaladează, trebuie acționat.

Soțul meu a acționat.

De ce? Pentru ca nu suportă nedreptatea. Nu suportă ca ăla mai mare să profite de ăla mai mic. Nu suportă sa fie lovit deși a venit să aplaneze. Nu ii suportă pe „smardoii” care fac rău altora doar ca să li se alimenteze ego-ul și să aibă cu ce se lăuda la alți smardoi. Și așa a fost dintotdeauna. El a fost dintotdeauna omul ăla lângă care mergi în siguranță pe stradă la orice oră. Omul care dacă ai nevoie, vine la orice oră și te ajută. Nu mai vorbesc despre siguranța familiei lui, la capitolul acesta este alt nivel de siguranță pe care îl menține pentru noi.

Avem 3 copii împreună , este un prieten amuzant, un soț și tată care își divinizează familia, un soldat extrem de bine pregătit (atât în cei 5 ani de Legiune, cât și înainte de asta), un creștin-ortodox convins, și un bărbat care știe sa protejeze, indiferent de cine e agresorul din fața lui, fără frică, fără ezitare.

Aș avea 1000 de povești interesante , ba chiar uimitoare despre el, însă deocamdată, vă spun, dacă toate forțele de ordine ar avea mentalitatea lui, și am avea mai multe astfel de modele masculine în familii, am fi o țară cu bărbați care știu să protejeze patria și familia, în care nu ar exista violență domestică, în care nucleul familial ar fi primordial în societate, și cu siguranță rata criminalității naționale ar fi aproape de zero.

Haideți să îl apreciem cu toții pe «jandarmul cel înalt », să îi arătăm că are susținerea noastră în perioada ce va urma.

Vă mulțumesc și mă înclin!”

Soția Jandarmului Înalt.

