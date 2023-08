Jandarmul de la Costinești „a lovit” din nou! Soția lui a fost și ea implicată, gestul e de nota 10

Jandarmul care i-a imobilizat și i-a pus la punct pe cei patru ”bombardieri” din Costinești a făcut un gest impresionant față de o femeie din Ucraina. Povestea a fost făcută public pe rețelele de socializare, unde o turistă a rămas plăcut surprinsă de faptul că și soția jandarmului a fost implicată.

Jandarmul din Costinești a reușit să împartă România în două tabere. Cei care sunt de partea lui și cei care sunt de partea bărbaților agresivi din Costinești, cei 6 bătăuși care au fost ”calmați” cu forța. Apelul la 112 a fost făcut de către doi tineri de 19 ani, respectiv 23 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresați fizic de un grup de indivizi. Întâmplarea a avut loc în după amiaza zilei de marți, 15 august 2023, pe plaja din stațiunea Costinești. La fața locului s-au deplasat două patrule mixte, formate din jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța. Jandarmul care i-a calmat pe ”bombardierii” agitați a reușit să devină cunocut la nivel național. Bărbatul este din Costinești, fost sportiv de performanță și fost luptător în cadrul Legiunii Străine.

Jandarmul din Costinești ”lovește” din nou

Omul legii a reușit să câștige inimile multor români, însă, una dintre faptele sale a ajuns din nou în atenția internauților. Întâmplarea a fost făcută public pe rețelele de socializare de către o turistă. Dacă în urmă cu doar câteva săptămâni românii au descoperit profesionalismul cu care și-a făcut datoria la locul de muncă, de data aceasta, jandarmul a demonstrat că este un om generos, empatic și deosebit de bun.

Întâmplarea a avut loc în luna iulie, în jurul orei 4 dimineața, tot în Costinești. Un grup de jandarmi încercau să rezolve cazul unei femei din Ucraina. Turista care se afla în drum spre cazare a povestit că a vrut să dea o mână de ajutor, moment în care a decis să fie translator pentru jandarmi și ucraineancă. Românca a rămas uimită de empatia cu care a fost tratată ucraineanca. Mai mult de atât, jandarmul din Costinești a fost cel care a venit cu inițiativa de a o lua pe femeie acasă. Soția acestuia era și ea prezentă și chiar a ajutat-o pe femeie cu niște haine și i-a plătit biletul de tren până la Suceava, ca aceasta să ajungă la Kiev.

„Am avut o experiență frumoasă alături de jandarm. Era data de 12 iulie, prima zi a mea la mare. Mă întorceam la cazare pe la 4 dimineața, după distracție, când am dat de un grup de jandarmi care încercau să rezolve un caz în care era implicată o femeie ucraineancă. Fiind vorbitoare de ucraineana, am decis să ajut cu traducerea. M-a uimit foarte mult și mi-a rămas în suflet cum același jandarm a venit cu inițiativa proprie să o ia acasă, să-i dea de mâncare, soția sa i-a oferit și haine și au achitat biletul până la Suceava, ca aceasta să poată ajunge la Kiev! Faptul că acum este tras la răspundere referitor la intervenția fizică asupra unei persoane reținute… haideți să nu uităm că este în primul rând om, tot are dreptul de apărare. Cum a zis un om mare: Când simți durerea, ești viu. Dar abia când simți durerea unui străin ești OM. Așa vreau să demonstrez că acest domn în primul si primul rând este OM. Să ajuți o străină care a rămas fără bani, desculță, nemâncată de 3 zile, dormind pe drumuri. Trebuie să poți să activezi în așa sferă și să rămâi tare!”, a fost mesajul turistei de pe rețelele de socializare.