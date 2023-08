Alimentele bio sunt la mare căutare în zilele noastre, românii fiind tot mai interesați să consume produse ecologice, sănătoase, provenite de la producători locali. Potrivit unei analize RetailZoom, românii cheltuiesc anual peste 300 de milioane de euro pe produse bio, o cifră destul de mică, dar în creștere, în timp ce cifra de afaceri a companiilor producătoare de alimente a ajuns la 12 miliarde de euro pe an. Unul dintre jucătorii importanți din piața produselor bio este Carrefour. Retailerul francez are un program de încurajare a obiceiurilor sănătoase de consum și a conversiei la agricultura ecologică – „Act for Good: Creștem România BIO” – având la bază produse bio.

Produsele bio, ecologice, organice, căci toate înseamnă același lucru, reprezintă alimentele produse, prelucrate, stocate, transportate, manipulate și distribuite în conformitate cu standarde specifice, în cel mai natural mod posibil și cu reducerea la minimum a impactului asupra mediului.

Agricultura organică presupune interzicerea folosirii chimicalelor, hormonilor de creștere, a ingineriei genetice sau a iradierii în vederea conservării alimentelor. Produsele agricole sunt cultivate fără fertilizatori, pesticide, erbicide sau alte substante chimice, pe sol netratat cu substanțe sau îngrășământ chimic. De asemenea, agricultura bio înseamnă un standard ridicat de bunăstare a animalelor, iar produsul etichetat „bio” trebuie să aibă un conținut ecologic de cel puțin 95%.

Ce se ascunde, de fapt, în spatele produselor Bio de la Carrefour.

Hypermarketurile au crescut deja numărul de produse bio de la raft, amenajând spații special destinate acestora, semn că vânzările de produse ecologice înregistrează creșteri semnificative. În România sunt peste 11.000 de companii care comercializează produse bio, fie că vorbim despre legume, fructe, carne, ouă sau vin.

Carrefour România, unul dintre cele mai mari lanţuri de hipermarketuri din România, după numărul de magazine de mari dimensiuni pe care le deține, a primit de la organismul de certificare Ecocert un atestat care îi permite să proceseze o serie de produse ecologice.

Pe lista alimentelor pentru care retailerul francez a obţinut certificarea se numără produse de morărit şi panificaţie, amidonuri, băuturi nealcoolice, carne de pasăre şi produse de abator, carne de ovine, porc, vită, pui, cafea sau ceai. De asemenea, din categoria „catering” fac parte și produse precum mezeluri, supe, ciorbe şi preparate pentru acestea.

„Carrefour dorește să le ofere clienților săi o gamă cât mai variată de produse bio și să le dea toate informațiile relevante despre aceste produse (ce înseamnă bio, ce înseamnă certificare, cum alegem produsele bio, de ce sunt bune). Încurajând producția bio autohtonă, prin programul Creștem România BIO, Carrefour le oferă clienților săi produse de calitate înaltă la prețuri mai mici în comparație cu cele importate”, se menționează pe site-ul crestemromâniabio.ro.

Programul „Creștem România BIO” este un program de recrutare a fermierilor care vor să treacă la agricultura bio, până în prezent fiind înscriși peste 880 de agricultori. Produsele agricultorilor înrolați în acest program primesc o etichetă care specifică faptul că producătorul lor se află în procesul de conversie la agricultura bio. La finalul conversiei, produsele primesc certificarea internațională și eticheta BIO.

De aceea, etichetele care indică faptul că produsul este bio oferă garanții clare, bazate pe procese îndelungate de conversie, cu monitorizări și inspecții repetate, în legătură cu pământul în care a fost cultivat, originea și traseul acestuia.

Se scumpesc produsele bio?

Majorarea pragului de TVA de la 5% la 9% și anularea facilităților fiscale (CAS sau CASS) pentru angajații din agricultură vor avea, însă, un efect de bulgăre pentru piața de produse alimentare, inclusiv cele bio. Producătorii și procesatorii de alimente vor avea costuri suplimentare, ceea ce va conduce la majorarea prețurilor produselor organice. Mulți producători vor transfera aceste costuri către consumatori, ceea ce va face ca produsele bio să devină mai puțin accesibile pentru publicul larg.