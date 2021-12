Ce se întâmplă cu concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr. în acest an „Am sperat până în ultima clipă”

Ștefan Bănică Jr. a făcut un anunț referitor la concertul pe care cântărețul îl susține anual la mijlocul lunii decembrie, în spiritul Crăciunului. Concertele acestuia au devenit o tradiție, fiind în trei zile consecutive, cu sala plină și oameni care vin anual să vadă momentele de magie.

Cu părere de rău, Ștefan Bănică Jr. și-a anunțat fanii, pe 20 decembrie, de ce nu mai poate avea loc concertul său nici în 2021. Ultimul concert al artistului de Crăciun a avut loc în anul 2019.

„Dragii mei! Stiu ca asteptati de mai multa vreme un semn de la mine referitor la concertul de Craciun din acest an. Am primit foarte multe mesaje de la voi, atat din tara, cat si din afara tarii. Anii trecuti, multi dintre voi, cei care nu locuiau in Bucuresti, va programati chiar si concediile in asa fel incat sa ajungeti la concertele mele de la Sala Palatului. Si era extrem de magulitor, dar si responsabil fata de voi si fata de aceasta productie uriasa, care este concertul de Craciun. Anul acesta am sperat pana in ultima clipa ca vom putea organiza traditionalul concert de Craciun la Sala Palatului. Insa, dupa cum bine stiti, au existat si exista in continuare restrictii referitoare la organizarea concertelor in salile de spectacol si o nesiguranta pe care o resimtim cu totii, pe toate planurile. Un grad de ocupare a salii de 30%, chiar si de 50%, cum s-a hotarat acum cateva zile, ar fi creat mahnire si frustrare, atat pentru voi, cat si pentru mine. Pentru ca show-ul de Craciun inseamna acea energie fantastica care se naste acolo, bucuria de a fi toti impreuna, nu doar o parte, cand traim la unison emotia si magia acestui concert. Voi, publicul, cei care veniti la concertele mele de Craciun, asa cum am spus de atatea ori, sunteti a doua mea familie cu care sarbatoresc Craciunul. Si atunci cum m-as fi simtit cand le-as fi spus unora “nu veniti, ca nu e voie”? E ca si cum le-as fi spus unora dintre membrii familiei: “voi nu veniti la masa de Craciun, ca nu va pot primi pe toti in casa!” Asta a fost sentimentul pe care l-am avut cand am fost pus in situatia de a alege cum sa facem concertul anul asta. Am inteles si nu comentez regulile, ci e doar o constatare pe care am considerat necesar s-o fac. In concluzie, concertul de Craciun nu ar fi fost posibil la Sala Palatului anul acesta in conditiile in care ne intalneam acolo pana in 2019. Si atunci am decis, din respect pentru tot ce-am realizat in acesti ani, pentru publicul meu si pentru munca enorma care se afla in spatele organizarii unui astfel de eveniment, sa nu facem acest spectacol la Sala Palatului cu jumatati de masura.

Ne vedem pe 25 dec, ora 23:45, la ANTENA 1!”, a scris artistul pe Instagram.