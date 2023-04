Ce se întâmplă cu „Starea Nației” și cu Dragoș Pătraru. Anunțul făcut de prezentatorul emisiunii de la Prima TV

Dragoș Pătraru, pe numele complet Dragoș Iustinian Pătraru, este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV. El este moderatorul emisiunii Starea Nației, un show pamflet, ce ironizează, în principal, politicienii. Recent, vedeta de la Prima TV a făcut un anunț care i-a bucurat pe fani. Iată ce le-a transmis.

Emisiunea Starea Naţiei prezentată de Dragoş Pătraru, împlineşte 10 ani. Celebrul prezentator a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care i-a anunțat pe fani că abia acum va da tot ce are mai bun în show-ul pe care îl prezintă. Cu alte cuvinte îi invită pe telespectatori să urmărească în continuare emisiunea.

„10 ani de Starea Naţiei. Sunt doar primii 10 ani, ne-am încălzit, de-abia acum începem ca lumea”, spune Pătraru.

De-a lungul timpului, show-ul a fost pe la mai multe posturi TV. Timp de cinci ani Starea Naţiei a fost la România TV, apoi la TVR, Digi 24 şi a revenit la TVR în 2017, iar în ultimii cinci ani telespectatorii au putut să o urmărească la Prima TV.

Dragos Pătraru: „Dacă nu bagă nimeni bățul prin gard la noi, stăm într-un loc!”

În cadrul unui interviu pentru CANCAN.RO, Dragoș Pătraru a dezvăluit că este extrem de implicat în realizarea show-ului său și își dedică mare parte din timp acestui proiect. De asemenea, rezultatele foarte bune l-au făcut mândru și îl încurajează să continue cu ceea ce face.

CANCAN.RO: Sezonul ăsta cu ce vii nou, în plus, la emisiune?

Dragoș Pătraru: Tocmai asta e noutatea, o masă, adică am pus o masă. Am zis că trebuie să mă așez un pic și am pus o masă în studio, am modificat un pic lucrurile pe acolo, tocmai pentru că vrem să avem un discurs ceva mai așezat.

Deja telespectatorii au observat treaba asta, că nu neapărat dăm știrile din ziua respectivă și le comentăm, ci avem mult mai mult comentariu pe principii, pe valori, pe toate lucrurile astea despre care ar trebui să vorbim mai mult și pe care ar trebui să le facem. Și toată lumea vrea lucruri noi, avem demența asta, ne-au tâmpit rețelele sociale cu rahatul ăsta de „instant gratification” și noi suntem produsele.

Noi așezăm emisiunea, suntem la al 10-lea sezon, în al cincilea aici la Prima TV, drept dovadă că, dacă nu bagă nimeni bățul prin gard la noi, stăm într-un loc, n-avem niciun fel de problemă. Și eu zic că totul e în regulă, audiența e OK, crește. Lumea e interesată să asculte, de aia ne-am și așezat pe scaun, la masă și ne simțim foarte bine!