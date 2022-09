Ce se întâmplă, de fapt, în culisele show-ului ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”? Elena Merișoreanu a spus adevărul

Elena Merișoreanu a participat în primul sezon al emisiunii ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Interpreta de muzică populară a dat „din casă” și a mărturisit ce se întâmplă, de fapt, în spatele camerelor de filmat. Nu este totul așa cum văd telespectatorii.

În urmă cu 7 ani, în primul sezon al show-ului ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”, Elena Merișoreanu a rezistat eroic. A trecut cu brio peste multe probe, a mâncat și a băut tot felul de lucruri scârboase și nu s-a plâns niciodată. Mai mult, interpreta de muzică populară a dezvăluit ce se întâmplă în cazul în care un concurent din cadrul show-ului este mușcat de către un șarpe.

”Sunt sute de oameni care veghează să nu existe probleme. Eram la 10 kilometri de savană, mai vedeam câte un animal sălbatic, însă nu eram lăsați de izbeliște. Cel mai greu a fost fără mâncare. De șerpi nu mi-a fost așa tare frică, căci exista un antidot dacă pățeam ceva, interveneau toți imediat. Nu a fost cazul.

Legat de probe, țin minte că eu am băut tot ce se putea bea. Noi am avut lichidele alea în cantitate mai mare, nu ce au cei din sezonul ăsta. Erau câte jumătate de litru. În primul rând mureau de la mirosul ăla, dar eu am făcut față”, a dezvăluit Elena Merișoreanu, pentru Fanatik.

CITEȘTE ȘI: LIDIA BUBLE, FĂCUTĂ PRAF LA SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI! CRISTI MITREA ŞI GIANI KIRIŢĂ S-AU ALIAT ÎMPOTRIVA EI

Concurenții primeau țigări din partea echipei de producție

Interpreta de muzică populară a mai precizat și faptul că fumătorii primeau seara câte trei țigări de fiecare, pentru a-și satisface pofta. Echipa de producție a emisiunii era înțelegătoare pe această parte.

”Seara, fumătorilor le dădeau câte trei țigări, dar ce sunt alea trei țigări într-o zi pentru cei care fumează?”, a mai spus Elena Merișoreanu.

Ce părere are Elena Merișorenau despre sezonul 2 al emisiunii

Vedeta nu este prea încântată de comportamentul concurenților din cel de-al doilea sezon al show-ului ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Cântăreața consideră că pe vremea când ea făcea parte din emisiune, avea un colectiv frumos și exista înțelegere, pe când în sezonul din prezent, există foarte multe certuri și jigniri între participanți.

”Nu-mi place când se ceartă foarte urât, foarte mult. Se jignesc. La noi nu existau certuri, nu era râcă. Eram chiar un colectiv frumos. Ne înțelegeam. Și acum îmi amintesc cum stăteam la povești cu Ruby, cu Dorian Popa… Era un colectiv frumos, fără neînțelegeri”, a completat Elena Merișoreanu.

VEZI ȘI: MULTOR ROMÂNI LE-AR FI RUȘINE! CÂTE CLASE ARE BIA KHALIFA, DE FAPT. ADEVĂRUL DESPRE VEDETA DE LA „SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI!” DE LA PRO TV