Ce se întâmplă, de fapt, între Iulia Vântur și Salman Khan. Fosta prezentatoare este de o lună în România

Iulia Vântur a povestit ce se întâmplă de fapt cu relația ei. Fosta prezentatoare a venit în urmă cu o lună în Romnia, fără iubitul ei Salman Khan.

Deși au existat zvonuri conform cărora Salman Khan și Iulia Vântur nu mai sunt împreună,blondina a le-a dezmințit, explicând de ce iubitul ei nu a putut s-o însoțească. Aceasta a spus, de asemenea, că a preferat să vină singură pentru a-și rezolva mai multe probleme.

„Mai am și niște lucruri de rezolvat în România, că doar vin rar, am venit după un an și ceva. Și e așa de bine acasă, să mă revăd cu prieteni, colegi, m-am văzut cu oameni pe care nu i-am mai văzut de ani de zile.(…) Nu mi-am făcut încă planuri de ziua mea. Nu știu cât voi mai sta în România, în funcție de cum rezolv lucrurile ”, a mărturisit aceasta.

„ Toată viața mea e aici, am crescut, am trăit, am făcut de toate aici, dar clar o parte din viața mea e și în India. Amândouă fac parte din viața și sufletul meu. E foarte clar că aici e mult mai divers, mai bogat, am toți prietenii de o viață aici, familia. Tot mă sună din India când mă întorc, pentru că piesele au fost de succes și au tot venit oferte pentru piese noi, mai trebuie să filmez și clipuri și să finalizăm un proiect care mie îmi e foarte drag ”, a mai spus Iulia Vântur.

Iulia Vântur și Salman Khan, suflete pereche?

„Suntem pe același vibe creativ. Nu mi-am imaginat că voi ajunge să cânt și mai ales în India, însă viața aduce provocări, ce se pot transforma în daruri, dacă avem curaj să le primim. Oamenii se adaptează la orice dacă există voință, toleranță. Am învățat să mă adaptez la un alt stil de viață, nu a fost mereu ușor, dar mă bucur că am ajuns la o stare de echilibru”, a spus vedeta.

Iulia Vântur ăi este extrem de recunoscătoare lui Salman Khhan pentru cariera pe care o are in India. „El a fost mereu lângă mine. Datorită lui am început să cânt, el m-a încurajat să fac asta.

Sfatul lui este: «Munceşte în fiecare zi a vieţii tale».(…) Este firesc să iau în considerare sfaturile lui în alegerile muzicale şi nu numai. Este persoană pe care mă pot baza că îmi dă un feedback real, onest. Este un om care trăieşte pentru ceilalţi, care face ceva practic pentru a schimba ceva în jurul lui. Pentru el nu contează de unde eşţi, cum te numeşţi, dacă te poate ajuta…o va face necondiţionat.

Am învăţat multe de la el. E un suflet bun, o minte inedită şi o personalitate puternică“, a spus vedeta, într-un interviu pentru Viva.ro.

„Toată experiența mea muzicală în India a fost o surpriză plăcută, a fost mâna destinului, nu am niciun dubiu. Așa a fost și cu piesa “Seeti maar”, și cu piesa “Zoom zoom”, amândouă de pe coalana sonoră a filmului “Radhe”. Sunt recunoscătoare că oamenii din India m-au acceptat, că anumiți oameni din industrie au crezut în mine, în vocea mea, au văzut pontential și mi-au oferit oportunitatea de a mă bucura de un dar atât de frumos: muzica. Sunt fericită să am muzica în viața mea, în acest fel. Nici aici nu a fost ușor, sunt ani de muncă deja în spate, ani în care a trebuit să conving publicul că merit să fiu acolo”, mai declara fosta prezentatoare TV, pentru Click.ro.