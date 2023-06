Ce se întâmplă în viața Alinei Sorescu în plin proces de divorț: „O să fie o perioadă un pic mai liniștită”

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt încă în plin proces de divorț. Ultima perioadă a fost una încărcată pentru amândoi, însă își găsesc puterea de a merge mai de departe. Atât pentru Alina, cât și pentru celebrul designer tot ceea ce contează este ca fetițele lor să fie bine și să nu le lipsească nimic. Artista a făcut noi dezvăluiri despre schimbările care vor avea loc în viața ei, în viitorul apropiat.

Alina Sorescu (36 de ani) și Alexandru Ciucu (47 de ani) au luat decizia de a divorța, după 12 ani de căsnicie. Cei doi au împreună două fete, pe Carolina și Raisa, în vârstă de 9 ani, respectiv 6 ani. Recent, instanța a decis ca părinții să aibă custodie comună, astfel fetele să petreacă o săptămână cu mama, respectiv o săptămână cu tata. Decizia magistraților nu a fost primită cu brațele deschise de artistă, susținând că în acest fel va fi afectată starea emoțională a copiilor săi. Însă, artista are grijă să petreacă clipe de neuitat cu Raisa și Carolina, cât timp sunt împreună.

În ceea ce privește cariera, artista caută să se reinventeze și să evolueze cât mai mult. Recent, Alina Sorescu a declarat ce o așteaptă în perioada următoare din punct de vedere profesional.

Alina Sorescu, declarații despre schimbările din viața sa: „A fost o mare onoare”

Cântăreața se bucură de proiectele pe care le are în plină desfășurare, chiar dacă e o perioadă mai aglomerată, mărturisind că toate aceste activități o țin în priză și îi oferă satisfacție personală.

„Am proiecte încă în desfășurare acum la finalul primăverii, început de vară, perioada de 1 iunie este una în general foarte plină pentru mine. Am lansat un videoclip singură acum ceva timp, acum și mai puțin timp o melodie nouă cu picii, am multe evenimente, a fost concertul de la Sala Palatului unde am cântat alături de Albano și a fost o mare onoare, însă pe vară o să fie o perioadă un pic mai liniștită pentru că este vacanță pentru toată lumea, inclusiv pentru mine”, a declarat Alina Sorescu pentru Impact.

